Feid dará concierto gratis en Medellín: así será el esperado show del ‘Ferxxo’

El cantante de música urbana Feid se consolidó como uno de los artistas más representativos del género tras su gira Ferxxocalipsis World Tour, que tuvo cerca de 40 presentaciones en distintos escenarios del mundo, arenas y estadios, incluyendo varias en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Ahora el artista quiere brindar una experiencia distinta a sus seguidores con recitales fuera de esas tarimas que aseguran la llegada de miles y miles.

¿Qué es Falxxo Tour’, la nueva apuesta de Feid?

Esta semana Feid uso las redes sociales para invitar a sus seguidores a inscribirse en un enlace para poder asistir al primer concierto que hace parte de esa nueva experiencia que ha denominado “Falxxo Tour”, una serie de shows que comenzarán el próximo 20 de marzo, en el teatro Carlos Vieco, de la capital antioqueña.

Lo que ha causado sensación y sorpresa es que este primer concierto es totalmente gratis, de ahí la necesidad de inscribirse en el link que el artista reveló en sus redes sociales y para el que las entradas ya se habrían completado.

“Falxxo Tour”, es un nuevo formato que propone Feid con el cual buscar reconectar con sus seguidores de una manera más cercana y sencilla. La canción que le da nombre a la gira también se estrenará dentro de la misma.

“¿Este link pa’qué es? Es el link del Green Print, para hacerse miembros del Green Print, miembros oficiales del Green Print”, detalló Feid, sobre el show del próximo viernes. Con el nuevo anuncio el paisa sin duda está consolidando su comunidad Green Print brindándole la oportunidad de acercarse más a él y a su trabajo.

De momento, sus seguidores aguardan mayor información de los conciertos en otras ciudades, así como la posibilidad de que en otras ciudades también alguno pueda ser gratuito.

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