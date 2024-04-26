Peso Pluma cancela presentación en Estéreo Picnic 2026 ¿qué pasó?

Peso Pluma, cuyo nombre de pila es Hassan Emilio Kabande Laija, es sin duda uno de los talentos jóvenes más relevantes de la música mexicana que ha alcanzado gran popularidad en todo el continente.

El cantante, nacido el 15 de junio de 1999, que también es bastante polémico por sus corridos, estaba anunciado para hacer parte del ya mítico Festival Estéreo Picnic en su versión 2026, que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar entre el 20 y el 22 de marzo.

Los organizadores habían anunciado que el 21 de marzo, el artista de 26 años estaría compartiendo con sus seguidores en el escenario del festival, sin embargo este lunes 19 de enero Páramo Presenta, quienes realizan el evento, usaron las redes sociales para anunciar que Peso Pluma ya no hace parte del cartel del festival.

¿Por qué no se presentará peso Pluma en Estéreo Picnic 2026?

“El artista mexicano Peso Pluma no podrá presentarse el sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2026”, comienza indicando el comunicado que anuncia la cancelación del show de Peso en la capital.

“Infortunadamente, el artista adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos alrededor de las fechas del Festival y así no podrá cumplir con su show en Bogotá. Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante y lo lamentamos sinceramente. Nuestro equipo ya está trabajando para ofrecer una alternativa que será comunicada prontamente”, puntualizó Páramo Presenta sobre los motivos que llevaron al cantante a cancelar su recital en Bogotá.

Por su parte, el intérprete de ‘Ella baila sola’, ‘Por si las noches’ y ‘La bebé’, entre otras, no se ha referido al asunto en sus redes sociales y tampoco ha emitido un boletín o comunicado sobre la cancelación.

La última vez que Peso Pluma estuvo en el país, fue en el Movistar Arena de Bogotá el 17 de diciembre de 2023, en medio de su gira Doble P Tour Latinoamérica.

