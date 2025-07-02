Desafío Siglo XXI capítulo 30: Una participante renunciaría: “No voy a competir más”

En la ‘Ciudad de las cajas’, en el Desafío Siglo XXI, los concursantes viven muchas emociones al tiempo. Cada vez que salen a competir en los boxes, la adrenalina se apodera de los equipos que dejan todo en “la arena” para ganar las pruebas y estar en las mejores condiciones durante cada ciclo. Sin embargo, las derrotas generan cierta tensión entre los participantes causando discusiones, malos entendidos y hasta renuncias.

¿Qué pasó en el reciente capítulo del ‘Desafío Siglo XXI’?

Luego de lo que ocurrió con Omega por no cumplir el castigo de cortar la leña, los equipos se enfrentaron a un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. En esta oportunidad, los tenían que pasar por un terreno rocoso, atravesar una piscina de lodo y unas escaleras empinadas y llevar 10 balones al otro extremo.

Durante la prueba, Tina, una de las mellizas, sufrió un accidente. Cuando intentaba mover unas piedras, una de ellas le cayó sobre uno de sus dedos y le arrancó una uña. Pese al fuerte dolor, y aunque estuvo a punto de rendirse, la deportista continuó con la prueba hasta el final.

Deisy, por su parte, sufrió una caída y al estar encadenada con sus demás compañeros, expresó un gran dolor pues estaba llevando el peso de todos.

Después de varios minutos intentando cumplir la prueba, Alpha se coronó como el ganador. El segundo puesto fue para Gamma y, en tercer y último lugar quedó Omega que viene atravesando una mala racha durante los últimos ciclos.

Discusión en Omega. María C quiere renunciar

Al recibir una nueva derrota, Katyusca no pudo contener las lágrimas y, en medio del llanto, le entregó la capitanía del equipo a Juan, quien no dudó en aceptarla.

Luego, María C tomó la palabra y le expresó a sus compañeros el deseo de renunciar a la competencia: “Yo me voy a ir. Ya la tomé (la decisión), ya la escalé, se los quiero comunicar para que ustedes sepan cómo actuar, yo vine a vivir una experiencia, a lo mejor no como ustedes, he venido a dar lo que yo puedo dar, lo que mi cuerpo me permite dar, no quiero sentir que los retraso para ganar o para cumplir los sueños o las metas de todos ustedes”, dijo, evidentemente afectada.

Esas palabras ofuscaron a Katyusca, quien inmediatamente le dijo: “Ponte el chaleco entonces ahora que venga, porque el chaleco claramente va para una de ustedes”.

María C fue enfática en afirmar que no quiere seguir en la competencia: “No me voy a poner el chaleco, no voy a competir más, no voy a salir más. No te estoy pidiendo, ni te estoy refutando nada, ni me interesa lo que tú pienses de mí, ya. No eres persona”, le dijo a Katyusca, quien le refutó: “Hemos hecho de todo para ayudarlos, pero no les da, entonces no me digas que no soy persona”.

Al final, María C se mostró un poco más calmada y en diálogo con otros de sus compañeros de equipo, les expresó: “Ya estoy cansada, muy cansada, he sido demasiado paciente con Katyusca, a lo mejor ella lo ha guerreado más, pero eso no quiere decir que ella sea más merecedora que yo de estar acá, son sueños distintos, caminos distintos, la vida es distinta, yo no estoy para estas situaciones, he tratado de dar lo mejor de mí, he tratado de llevar mi cuerpo a límites que nunca jamás dimensioné”.