Gloria Estefan dijo qué piensa de su doble en ‘Yo me llamo’: “a veces me confundo”

Durante las 10 temporadas que lleva al aire, Yo me llamo se ha convertido en uno de los programas favoritos de los colombianos. Con ayuda de los profesores de la escuela y las recomendaciones de los jurados, los participantes pulen los detalles para convertirse en los dobles perfectos de sus artistas favoritos.

Los concursantes de este año han despertado emociones en el público, los jurados y los televidentes. Una de las que más se ha destacado a lo largo de la competencia es la doble de Gloria Estefan, quien ha conquistado a César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz con sus presentaciones cada vez que sube al escenario.

¿Qué dijo Gloria Estefan sobre su imitadora en ‘Yo me llamo’?

Marisabel Serna, como es su nombre real, ha imitado a Gloria Estefan de la mejor manera posible. En varias de sus presentaciones, los jurados no han dudado en elogiarla: “lo único que te digo es que me ericé y que eres maravillosa. Si no lo haces con esa gracia no sería tan divertido. (...) Tú transmites con la mirada esa nostalgia hermosa”, dijo Amparo Grisales. Por su parte, Rey Ruiz agregó hace unos días: “eres igual a ella, la cantas igual de ella, tu sabor, tu manera de interpretarla”.

Recientemente, durante un video en vivo, la artista original se refirió a su doble, a quien ya había conocido previamente. Aunque en dicha transmisión hablaba de su reciente lanzamiento, Raíces, fue cuestionada por sus seguidores sobre el desempeño de Marisabel en el programa de imitación colombiano.

La intérprete de Conga aseguró que sí ha visto a “la muchacha de Yo me llamo”. Aseguró que le gusta mucho lo que hace: “¡es fabulosa! No lo puedo creer, a veces me confundo yo misma de que no soy yo cantando. La conocí en Panamá hace unos años en una boda y es espectacular”, dijo.

Por su parte, la participante de Yo me llamo se mostró emocionada con las palabras de la cantante original y, a través de sus redes sociales, reposteó su video y comentó: “Cuando hacemos las cosas con amor, dedicación y respeto, suceden cosas como estas, que Gloria Estefan me comenté en su live, es un gran regalo para mí. Qué emoción se siente recibir su apreciación. Wow qué maravilla 😂😊”.

Sus seguidores la felicitaron por sus logros y el reconocimiento que le hizo su artista favorita: “Super merecido y trabajado que los éxitos sigan llegando a ti”, “eso es lo más gratificante”, “qué grande”, “sigue así, felicitaciones”.