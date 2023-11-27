Johanna Fadul y JuanSe Quintero trabajan juntos por primera vez: “muy tóxica”

Más de una década juntos llevan Juan Sebastián Quintero y su esposa Johanna Fadul. La pareja de actores se ha constituido sin duda en una de las más sólidas del entretenimiento colombiano, teniendo que superar complejos obstáculos como una doble pérdida de bebés,ocurrida en el 2015, por mencionar una.

Los actores estuvieron en México los últimos tres años y recientemente volvieron a Colombia donde han retomado sus carreras artísticas y en lo familiar, en entrevista con Bravísimo dijeron estar listos para ser padres, de manera que en un corto plazo es probable que le escriban a la cigüeña, como se dice popularmente cuando se queda en embarazo.

JuanSe QUintero y Johanna Fadul en ‘Nadie sabe quién soy yo’

Pese a la década que han compartido, Johanna y Juan Sebatsián no han coincidido en ningún proyecto de ficción juntos. Solamente se encontraron en el relaity Los 50, que produjo Telemundo y en el que participaron de manera independiente.

Ahora el actor le revela a Vea que el público podrá verlos por primera vez compartiendo set en la película ‘Nadie sabe quien soy yo’. Se trata de una comedia estelarizada por Liss Pereira, que tiene en su reparto principal a actores como Rafa Taibo, Lina Cardona, Cristina Warner y Johanna Fadul. Allí Quintero tiene un rol que se entrecruza con el de su esposa.

“Se llama santiago, no tiene problemas económicos en su vida y eso lo ha malcriado, siente que está por encima de los demas”, comenta y luego adiciona que su rol se involucra sentimentalmente con el de Johanna. “Tiene un affaire con esta mujer tan bella, que es la que interpreta mi esposa y ahí no logran consolidar la magia, es en realidad una relacion tóxica, muy tóxica, tienen que ver lo que pasa entre ellos”, mencionó tratando de no hacer spoiller, pero recordando que recibió un golpe incluido en el guion, pro parte del personaje de Fadul.

La cinta sigue a tres amigas colombianas que sortean su día a día con inmigrantes en Madrid, España y sin planearlo terminan involucradas en una divertida mentira.

Sobre este tipo de nexos, los tóxicos, Juan comentó que en el pasado él tuvo relaciones de este tipo y no es algo que quiera repetir. “En el pasado si tuvo relaciones toxicas, no quisiera volver ahí, por ningún motivo, me dejaron enseñanza y me dejaron bastante plata en el bolsillo”.

Al papel en la película, el actor no llegó por sugerencia de su esposa, sino que hizo el respectivo casting y fue seleccionado.

Actualmente Juan Sebastián hace parte del proyecto musical ‘Hombres a la plancha’, del Teatro Nacional.

“Yo recibí una llamada de Michelle Gutty, y ella me preguntó si quería audicionar para la obra Hombres a la plancha. Hice el casting por video y luego me pidieron venir a Bogotá para una audición presencial”, relató Juanse en entrevista con Bravísimo.

