Karina García y Norma Nivia regresarían a ‘La casa de los famosos’. Esto se sabe

Queda menos de un mes para que La casa de los famosos llegue a su final. Hasta el momento, en competencia quedan: Camilo Trujillo, Mateo Varela, el “Flaco” Solórzano, La Toxi Costeña, La Jesuu, Emiro Navarro, Melissa Gate y Altafulla. Este domingo saldrá uno de ellos, aunque Trujillo, quien ganó la prueba de liderazgo, aseguró su paso al top 7.

La eliminación de Yina Calderón el pasado miércoles 14 de mayo fue sorpresiva para muchos, pues la creadora de contenido era considerada una de las más fuertes de la competencia, no solo por las diferencias que tuvo con varios de sus compañeros, sino también por el apoyo que tuvo del público en varias oportunidades.

¿Quiénes regresan a ‘La casa de los famosos’?

Al igual que la temporada anterior, los famosos que quedan en competencia tienen la posibilidad de recibir a algunos de sus excompañeros como invitados por unos días. El año pasado fue Nataly Umaña, quien, después de varias semanas de eliminada, regresó al reality, no en calidad de participante, sino solamente de invitada.

Esta vez ocurrirá lo mismo, pero, según le informó una fuente a Vea, no será solamente un exparticipante, sino varios, específicamente tres. Al parecer, Karina García, Norma Nivia y Yaya Muñoz sorprenderán a sus excompañeros con su presencia nuevamente en el reality de convivencia. De hecho, a través de sus redes, Karina dijo hace unos días: “Se vienen cosas increíbles y escriban a RCN para que me resuciten para ir a revolucionar esa casa... Que me resuciten a ver si se van a volver a burlar de mí”, generando dudas en sus seguidores.

Supuestamente, Yaya ingresaría de lunes a miércoles, Norma Nivia de miércoles a viernes y Karina de viernes a domingo. Por ahora, el canal RCN no ha hecho pública esa información, pero haría parte de sus planes para la próxima semana.

Karina García, participante de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Asimismo, esa fuente señaló que, después de la visita de las exparticipantes, los famosos que quedan en competencia tendrán la oportunidad de recibir, la semana siguiente a esa, a sus familiares.

Ya la última estaría dedicada para los jefes de campaña, tal como ocurrió en la primera temporada. Con eso, se daría paso para que, posiblemente, se lleve a cabo la final el lunes 9 de junio.

Reacción de Manelyk al enterarse de la eliminación de Karina García

El pasado domingo 11 de mayo, Karina García fue eliminada de la competencia. A su vez, Manelyk González, quien estuvo de intercambio unos días en la casa, también fue eliminada de La casa de los famosos All – Star. Ambas famosas entablaron una gran amistad en el reality de convivencia. Tras salir de la competencia, se encontraron a través de una transmisión en vivo por Instagram, y hablaron de sus planes de reunirse próximamente.

“Vi que Karina salió, no puede ser posible. Yo sentía que ella ganaba también, que era una posible ganadora de La casa de los famosos”, dijo la mexicana.