MasterChef Celebrity escogió primer famoso de Top 10: “Se lo prometí a mis hijos”

En el capítulo del pasado 9 de octubre MasterChef Celebrity, que emite actualmente su décima temporada, se vivió un reto que tenía como objetivo seleccionar el primer cocinero que ingresaría al grupo de los 10 mejores de la competencia.

La ventaja de una preparación anterior, le permitió a Violeta Bergonzi escoger uno de sus compañeros para quitarle el delantal negro y entrar en la justa por el cupo al Top Ten. La afortunada fue Patricia Grisales, quien agradeció emocionada el gesto.

Dentro de las indicaciones que los participantes recibieron para preparar un plato que conquistara el paladar del público, estaba incluir pollo y charcutería.

Violeta Bergonzi gana y Carolina Sabino obtiene cero puntos

Violeta también pudo asignar los tiempos de preparación para sus compañeros. Fue así como ella contó con 60 minutos; Patricia, con 55; Pichingo, con 50, Alejandra Ávila con 45; Carolina Sabino, con 40 y David, con 35.

Esta vez no serían solo los jurados de siempre quienes juzgarían el plato, sino que se incorporaron a Jacobo Bonilla, Camilo Ramírez y Carlos Gaviria.

La expresentadora de ‘Buen día Colombia’, Violeta Bergonzi presentó un pollo, inspirado en su primer amor y al probarlo, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch destacaron el sabor y su habilidad técnica para lograrlo, pero a Belén no la convenció del todo. Obtuvo 8,6.

Enseguida se ubicó Patricia Grisales, quien alcanzó 7,7. Su sabor como siempre destacó, pero consideraron que era una preparación sencilla para este momento de la competencia.

Alejandra Ávila como es habitual, se lució en el emplatado, pero el sabor no le alcanzó. Su puntaje fue de 6,4.

David Sanint alcanzó 5,6, mientras que Pichingo 4,4, pues las tortillas que incluyó estaban mal cocinadas . Carolina Sabino sacó 0 puntos en vista, de que no cumplió con uno de los requerimientos obligatorios como la charcutería en su preparación, aún así, los jurados destacaron el sabor.

¿Quién es el esposo de Violeta Begonzi, primera en llegar al Top 10 de Masterchef?

Al saber que era la primera en llegar al top 10, Violeta no ocultó su propósito y reveló la promesa que le hizo a sus hijos al entrar en la competencia. “Tengo que ganar se lo prometí a mis hijos”.

No es la primera vez que Violeta menciona el impulso que le da su familia para avanzar en la competencia, la presentadora mencionó al entrar al reality que sus motivaciones en la cocina giran en torno a fortalecer su rol como esposa y madre.

Violeta esta casada con el ingeniero civil Hernando Luque, con quien tiene dos hijos: Alicia de 3 años y Hernando de año y medio.

Aunque en las redes sociales hubo cibernautas emocionados con el logro de Violeta también hubo otros que creen que ella ha contado con el favor del jurado. En X por ejemplo, se leen comentarios que aseguran que ella ganará la competencia gracias a ese favoritismo. Recordemos que justamente Violeta hace parte de ese grupo de finalistas que se dice extraoficialmente, estará en el episodio final cocinando por los 200 millones de pesos, junto a Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

