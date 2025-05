Yo me llamo Luis Alfonso rompió en llanto. Jurados le reclamaron: “¿qué te pasa?"

Yo me llamo se encuentra en su recta final, por lo que los participantes que quedan en competencia están haciendo todo lo posible por ganar el programa. César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz están aún más pendientes de cada detalle en las presentaciones de los concursantes, pues cualquier error puede dejarlos por fuera.

¿Qué pasó con Yo me llamo Luis Alfonso?

En el reciente capítulo, el doble del cantante Luis Alfonso subió al escenario para interpretar Sublime mujer. Aunque parecía ir muy bien, casi al final de la presentación se le olvidó un pedazo de la letra, generando su frustración y preocupación en los jurados, ya que no es la primera vez que ocurre.

Una vez terminó con el show, la actriz de Las muñecas de la mafia le reclamó: “estabas divino, estabas espectacular, Luis Alfonso, ¿qué te pasa? Estábamos aquí rezando para que no se te olvidara, ibas divino, estabas cantando divino, con una interpretación divina, tuviste unos momentos mágicos, hermosos, ¿qué pasó? ¿estás enamorado?”, le dijo. Enseguida, Escola también le reclamó su error: “¿qué es lo que te pasa? Nos partes el corazón a nosotros todo el tiempo, pero es algo recurrente que ha pasado".

La voz del doble de Luis Alfonso se quebró y se cubrió el rostro, visiblemente afectado. “No sé, no sé qué me pasa, yo estudio y estudio. Yo me aprendo las canciones, pero cuando llego se me borran. La presión que tengo es que no quiero defraudar al artista que estoy representando, no quiero embarrarla, no quiero hacerlo mal. El mismo miedo de quedar mal me lleva a quedar mal”, dijo entre lágrimas.

La diva de Colombia resaltó su presentación, pero insistió en que tenía que saber reaccionar ante ese tipo de errores: “te salió divino, pero lo peor no es que se te haya olvidado, lo peor es el gesto que hiciste y el brinco que pegaste. Tienes que saber resolver esos momentos, no llore, venga lo abrazo”.

Finalmente, Rey Ruiz también expresó su punto de vista con todo lo que ha ocurrido: “no sé si consolarte o criticarte, le dijo Rey. Uno como cantante hay veces que tiene esa racha. Cuando tú vengas y cantes no pienses que se te va a olvidar, cuando pienses que te vas a equivocar, te equivocas”.

Los televidentes dejaron sus impresiones: “Luis Alfonso... Pilas... Eres muy talentoso... Cualquier detalle te saca de la competencia”, “me dio pesar con Luis Alfonso”, “algo que no está nada bien”.