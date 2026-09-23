Anticonceptivos para hombres: la OMS busca que planificar no sea solo tarea de las mujeres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó sus nuevas directrices sobre la ampliación de opciones anticonceptivas y, además, el primer perfil de producto para métodos anticonceptivos masculinos. "Recomendamos una mayor selección de opciones seguras y eficaces para que cada persona elija el método anticonceptivo mejor adaptado a sus necesidades", fueron las palabras de la entidad para presentar los lineamientos y recordó que 164 millones de mujeres que desean retrasar o evitar un embarazo no utilizan ningún método anticonceptivo.

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A los ojos de la OMS, producir nuevos métodos anticonceptivos para los hombres, además de los que ya están disponibles, como el condón o la vasectomía, tiene “una importancia fundamental para ampliar las opciones que permitan elegir la maternidad o la paternidad y aliviar la carga que recae sobre las mujeres”.

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Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente y Envejecimiento de la OMS, señaló que la elección de los métodos de planificación es una cuestión de igualdad de género. "Poder elegir significa realmente tener la confianza y el control para elegir un método, cambiarlo o dejar de utilizarlo", añadió.

En un comunicado, la OMS explicó que en varias de sus investigaciones encuestaron a parejas y encontraron que más del 75 % de ellas señalaron que estarían dispuestas a usar un nuevo anticonceptivo masculino. Además, más del 85 % de las mujeres indicaron que confiarían en sus parejas para asumir la responsabilidad de usar métodos anticonceptivos.

Uno de los estudios citados por la OMS fue publicado en la revista Contraception. Los investigadores encuestaron a parejas de Ghana, Togo, Marruecos y Colombia y encontraron que la principal razón que llevaría a los hombres a tomar anticonceptivos era prevenir el embarazo. Otros de los motivos era evitar el uso de preservativos y compartir la responsabilidad de la planificación familiar con su pareja mujer.

Otra de las encuestas, que fue publicada en 2024, también mostró resultados llamativos para la OMS. En ella se centraron en parejas de Bangladés, Vietnam, Kenia, Nigeria, República Democrática del Congo, Costa de Marfil y Estados Unidos y hallaron que el 61 % de las personas que participaron estaban interesadas en probar métodos para hombres una vez estuvieran disponibles en el mercado.

El camino para los métodos anticonceptivos para hombres

Con el objetivo de impulsar el uso de estos anticonceptivos masculinos, la OMS elaboró el primer perfil de producto para métodos anticonceptivos masculinos, en el que ha establecido las características que los métodos futuros deberían cumplir, como por ejemplo la seguridad, eficacia, aceptabilidad y asequibilidad.

"El objetivo es orientar con mayor claridad a los investigadores, las entidades de financiación y los desarrolladores, y contribuir a moldear un mercado que refleje mejor los deseos y necesidades de la población", reseñó la entidad en el documento.

En la actualidad, dijo la entidad, son varios los métodos masculinos hormonales y no hormonales qjue están en etapa de investigación y, algunos de ellos, ya son "candidatos prometedores que están en fase avanzada de ensayos clínicos". A los ojos de la entidad, estos avances indicarían que en los próximos cinco a diez años podrían comercializarse nuevos anticonceptivos masculinos reversibles.

Por el momento, no obstante, el camino es largo, pues las investigaciones y ensayos llevan más de 50 años. En un correo enviado al diario El País, James Kiarie, jefe de la Unidad de Anticoncepción y Atención a la Fertilidad del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigación de la OMS, explicó que en la actualidad uno de los mayores retos es la falta de financiación.

“Esta se ha debido a la percepción de que no existe potencial de mercado y de que los hombres no utilizarían estos métodos y sus parejas no confiarían en que los hombres se responsabilizaran de la anticoncepción”, añadió.

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