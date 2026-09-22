Ministerio de Salud explica cómo será el plan de choque para enfrentar la crisis del sector

Durante un consejo de ministros, realizado en la noche de este lunes 21 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó poner en marcha "de inmediato la primera fase del plan de choque de salud". Además, señaló que, con el objetivo de respaldar este plan de choque, se implementará "un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés (…) Esto no es un cheque en blanco para las EPS, no vamos a pagar dos veces un mismo servicio ni a reconocer nuevamente unos que ya hayan sido pagados".

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Ahora, en un reciente comunicado, el Ministerio de Salud dio a conocer todos los detalles de este plan, que, según explica, es un mecanismo extraordinario y temporal, el cual está orientado a resolver atenciones represadas. Además, busca garantizar la continuidad y oportunidad de los tratamientos que requieren los pacientes, que según el cálculo de la entidad, son cerca de un millón.

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¿Cómo funciona el plan de choque en salud?

En el comunicado, el Ministerio de Salud explicó que fueron identificados 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. Esta cifra, detalló, surgió a partir del cruce de información, el trabajo conjunto con los aseguradores, pacientes y sociedades científicas.

La cartera después agregó que en esa primera fase del plan de choque, la atención de los pacientes se llevará a cabo de acuerdo con su nivel de riesgo, especialmente aquellos que cuentan con patologías que "pueden comprometer la vida o generar una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellas cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH".

Además de este grupo, el Ministerio de Salud aseguró que priorizará a pacientes con alta probabilidad de hospitalización, que presenten EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, gestantes que requieren tratamientos esenciales para el embarazo y personas con patologías que puedan presentar una descompensación progresiva.

El ministerio también indicó que este plan de choque en salud les permitirá llevar a cabo un seguimiento a cada uno de los casos, desde la identificación del paciente con un asunto pendiente hasta comprobar que recibió efectivamente el medicamento o procedimiento requerido.

Para ello, la labor de las EPS es identificar y reportar los medicamentos y procedimientos pendientes. También tendrán que determinar cuántos son los pacientes involucrados y gestionar la atención correspondiente. Todo este proceso, agregó la cartera, contará con trazabilidad y seguimiento continuo entre septiembre y diciembre de 2026.

Esta primera fase contará con una cobertura en todos los departamentos del país e incluye más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 con procedimientos pendientes, según la cartera. En este grupo estarán principalmente aquellos pacientes con enfermedades huérfanas, cardiovasculares y atención materna.

Una de las principales dudas que habían surgido en torno a este plan, como lo contamos en este diario, era la financiación. De hecho, la ministra de Salud, Ana María Vesga, había reconocido en reuniones con pacientes y otros actores del sistema, como clínicas y representantes de la industria, que los COP 10 billones prometidos en la campaña presidencial para este plan no están disponibles por ahora.

El ministerio, sin embargo, señaló que implementará un mecanismo de compra de cartera dirigida para las EPS de ambos regímenes, el cual estará destinado a garantizar el pago de las atenciones que corresponden a esta primera fase. De acuerdo con la cartera, "este mecanismo tendrá 0 % de interés, un año de periodo de gracia, y priorizará la facturación asociada a los servicios y tecnologías de salud pendientes incluidos en el plan de choque".

Por medio de esta medida, el Ministerio de Salud lo que busca es generar liquidez extraordinaria con el objetivo de poner al día las atenciones represadas y facilitar que los recursos lleguen a la red encargada de atender a los pacientes. Además, durante este proceso, no se reconocerán aquellos servicios que ya han sido pagados.

Otra de las fases clave en este plan es el seguimiento y control y, para ello, se realizará una Mesa Técnica de Control, la cual está integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), conocida popularmente como el banco de la salud.

En estas mesas, se realizará el seguimiento a la reducción de los pendientes, la entrega de medicamentos y procedimientos y los recursos destinados al mecanismo. Paralelo a esta mesa, la Superintendencia Nacional de Salud hará un seguimiento especial al cumplimiento de estas obligaciones. "En coordinación con las entidades territoriales, establecerá mesas regionales para verificar la atención de los pacientes y hacer seguimiento a otros casos que no hagan parte de esta primera fase", añadió la cartera.

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