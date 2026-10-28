En la primera fase del plan de choque, había explicado el Minsalud en un…

Como habíamos contado en este artículo , se trata de un mecanismo extraordinario y temporal, orientado a resolver atenciones represadas. Además, busca garantizar la continuidad y oportunidad de los tratamientos que requieren los pacientes críticos que, según el cálculo de la entidad, son 1.849.649.

Para hacerle frente a la crisis del sistema, el Ministerio de Salud, encabezado por Ana María Vesga, propuso desde su llegada un plan de choque que ya se puso en marcha.

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Aquí puede seguir el avance del “plan de choque" en salud del gobierno de De la Espriella

En la primera fase del plan de choque, había explicado el Minsalud en un comunicado, la atención de los pacientes se llevará a cabo de acuerdo con su nivel de riesgo, especialmente aquellos que cuentan con patologías que "pueden comprometer la vida o generar una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellas cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH".

De igual forma, priorizará a pacientes con alta probabilidad de hospitalización, que presenten EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, gestantes que requieren tratamientos esenciales para el embarazo y personas con patologías que puedan presentar una descompensación progresiva.

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Ahora, esa cartera acaba de lanzar una herramienta en la que cualquier ciudadano puede ver cómo avanza ese plan. Allí pueden observar tanto los avances en entrega de medicamentos pendientes, como la resolución de procedimientos.

También se puede ver cómo avanza ese plan de choque por cada EPS y cada municipio con corte (por ahora) al 20 de septiembre de 2026.

Como un mismo usuario o paciente puede tener varios medicamentos o procedimientos pendientes y haber recibido solo una parte de ellos, aclara el Minsalud, el tablero diferenciará entre personas, unidades de medicamentos, procedimientos y registros cerrados

Según señaló Vesga, a través de un comunicado, “queremos que cualquier ciudadano pueda entrar, revisar la información y conocer cómo avanza el Plan. La transparencia también significa mostrar lo que se ha resuelto, lo que continúa pendiente y cómo evoluciona esa información en el tiempo”.

El tablero, que puede consultarse en este enlace, se actualizará semana tras semana, y muestra, incluso, cuál es el avance del plan de choque de acuerdo a las patologías o a los procedimientos.

Para financiar esa iniciativa, el Minsalud lazó hace unos pocos días una línea de crédito para que las EPS puedan financiar medicamentos y procedimientos en salud que no hayan sido pagados de manera anticipada y que hayan sido declarados como pendientes de dispensación o prestación del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Los créditos, explica el ministerio en la Resolución 2445 del 22 de octubre, serán con cargo a los recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), conocida como el banco de la salud, y las EPS podrán acceder a ellos por una sola vez.

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