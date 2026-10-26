Gobierno lanza línea de crédito del plan de choque para que EPS compren medicamentos

Como contamos en esta nota , esta era una medida que el gobierno de Abelardo de la Espriella venía contemplando desde hace varias semanas y, a inicios de octubre, publicó el borrador de la resolución.

El Ministerio de Salud lanzó recientemente la línea de crédito dentro del plan de choque para que las EPS puedan financiar medicamentos y procedimientos en salud que no hayan sido pagados de manera anticipada y que hayan sido declarados como pendientes de dispensación o prestación del 1 al 20 de septiembre de 2026.

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Los créditos, explica el ministerio en la Resolución 2445 del 22 de octubre, serán con cargo a los recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), conocida como el banco de la salud, y las EPS podrán acceder a ellos por una sola vez.

En la resolución, la cartera establece que todas las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado que hayan registrado medicamentos pendientes de dispensación, así como los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnología en salud que sean acreedores de las EPS por haber realizado la dispensación o prestación de los servicios pendientes, podrán acceder a la línea de crédito directo.

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Mientras tanto, las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado que al momento de la prestación de la solicitud del crédito se encuentren en medida administrativa de intervención forzosa para liquidar por parte de la Supersalud o en retiro voluntario no podrán ser beneficiarios de la línea de crédito.

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De acuerdo con la resolución, la Adres definirá en los próximos días la fecha de inicio de recepción de solicitudes y el cronograma para llevarla a cabo y el cupo máximo que se podrá asignar a cada EPS.

El monto será calculado por el Minsalud y la Adres a partir del listado de medicamentos y procedimientos identificados en el reporte validado por el ministerio y el valor que la cartera estime para dichos medicamentos y procedimientos.

Sobre el periodo de gracia, la cartera de salud definió que las EPS contarán con hasta 12 meses contados desde la fecha de desembolso. Pasado este periodo, las EPS tendrán otros 12 meses de amortización. Sobre la tasa del crédito, como ya lo había anticipado la ministra Ana María Vesga, será del 0 % + el IPC.

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Además de definir los términos, condiciones, plazos, tasas, garantías y periodos de gracia, la resolución también establece la creación de la “Mesa de Seguimiento”, encargada de monitorear los medicamentos y procedimientos registrados como pendientes de dispensación o prestación, así como el cumplimiento de los convenios de desempeño suscritos en el marco de la “Línea de crédito directo plan de choque”.

La mesa, que funcionará como instancia de coordinación sin funciones decisorias, estará integrada por el Ministerio de Salud, la Supersalud y la Adres.

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