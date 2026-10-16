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Así son los laboratorios rusos de investigación de la peste. El mundo aún espera respuestas

Hace más de una semana murió en rusia una investigadora por una infección que, en principio, se pensó que había desarrollado por fallas de seguridad en un laboratorio. El gobierno ruso lo ha negado, pero todo el mundo de la salud sigue esperando más claridad.

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K. R. Callaway / The New York Times
MOSCÚ, 08/10/2026.- El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, desmintió hoy los rumores aparecidos en las redes sociales sobre un segundo baso de peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk. "Estas informaciones no se corresponden con la realidad", aseveró la entidad en un comunicado, al comentar las noticias difundidas en las redes sociales rusas de un segundo paciente que había contactado con la paciente fallecida. En la imagen de archivo, la directora de Rospotrebnadzor, Anna Popova, durante una visita al Centro de Investigación de Viroligía y Biotecnología (VECTOR), en Novosibirsk, Rusia, en el año 2021. EFE/ Dmitry Astakhov / Sputnik / Gove CRÉDITO OBLIGATORIO
El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, también ha desmentido los rumores sobre un supuesto segundo caso de peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk.
Foto: EFE - DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / GOVE

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Una semana después de que una investigadora de 28 años muriera por una misteriosa infección mientras trabajaba en un laboratorio de investigación sobre la peste en Rusia, los funcionarios de salud de todo el mundo siguen a la espera de respuestas.

Inicialmente se reportó que Darya Shipilova, una trabajadora de laboratorio en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, había contraído la peste neumónica, lo que generó preocupaciones sobre los tipos de investigación que se llevan a cabo en la instalación y las medidas de seguridad…

Por K. R. Callaway / The New York Times

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