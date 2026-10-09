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Colombia mide por primera vez la discriminación por motivos de edad

Por primera vez, el país cuenta con una encuesta nacional que permite identificar cómo se manifiesta la discriminación por motivos de edad en la población adulta. Las mujeres y personas con menores ingresos son quienes más experimentan actitudes discriminatorias.

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Redación Salud
Personas de la tercera edad en Bogotá.
Según la encuesta, las personas mayores de 60 años tienden a tener menor nivel académico, lo que puede influir en la discriminación que perciben.
Foto: Óscar Pérez

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Desde hace varios años, en Colombia los datos vienen mostrando una tendencia que está transformando la población colombiana: cada vez nacen menos niños. En 2025, por ejemplo, se registró el número más bajo de nacimientos entre 2016 y 2025, es decir, nacieron menos niños que nunca en la última década: 441.537. A la par, los datos muestran que la cantidad de personas mayores está experimentando un crecimiento acelerado.

“Eso es un cambio demográfico tremendamente importante”, aseguró el director de la Academia Nacional de Medicina, el Dr Gabriel…

Por Redación Salud

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