Según informaron ambas entidades en un comunicado conjunto, las "medidas tendrán especial énfasis en niñas y niños, personas mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares…

Luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) anunciaron las medidas de preparación y vigilancia con las que buscan anticipar sus posibles efectos sobre la salud de la población.

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Minsalud e INS refuerzan vigilancia ante los efectos del fenómeno de El Niño en la salud

Según informaron ambas entidades en un comunicado conjunto, las "medidas tendrán especial énfasis en niñas y niños, personas mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o crónicas, quienes pueden presentar mayores afectaciones frente al humo y población expuesta constantemente a las altas temperaturas, como personas que trabajan al aire libre y comercio ambulante".

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Ante este riesgo, se hará seguimiento a eventos de salud pública como enfermedades respiratorias, afectaciones relacionadas con las altas temperaturas, enfermedades asociadas al consumo de agua o alimentos en malas condiciones y otros eventos transmitidos por vectores y zoonóticos. Además, se vigilarán la desnutrición aguda y otras condiciones no transmisibles de gran impacto, como la morbilidad materna extrema, la mortalidad materna, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma.

“Las entidades territoriales departamentales y distritales deberán mantener activas las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental (SARA), articular las acciones de programa y fortalecer los laboratorios de salud pública para detectar oportunamente riesgos sanitarios asociados a las condiciones ambientales”, señala el comunicado.

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Por su parte, las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y hacer seguimiento diario a su capacidad de respuesta y a cualquier situación que pueda comprometer la continuidad de la atención.

Frente al posible deterioro de la calidad del aire por los incendios forestales, el Ministerio de Salud emitió una circular externa en la que intensifica las acciones de preparación y respuesta ante la exposición al humo. “Esta vigilancia deberá articularse con información ambiental y de calidad del aire, así como emergencias suscitadas por incendios de cobertura vegetal para facilitar decisiones oportunas según el nivel de riesgo de cada territorio”, precisó la cartera.

El INS, por su parte, anunció que desarrollará un mecanismo para informar al público y que convocará a la academia para trabajar de manera conjunta y consolidar un centro de información sobre el tema.

Nuevas actualizaciones

Esta semana, varias organizaciones internacionales y nacionales publicaron actualizaciones sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño y su posible intensidad para finales de 2026 y comienzos de 2027.

Una de ellas fue la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En su informe mensual “Actualización climática estacional mundial”, explica que El Niño seguirá intensificándose, lo que provocará temperaturas superiores al promedio en gran parte del planeta y alterará los patrones de lluvia.

“El Niño está plenamente consolidado y se está intensificando rápidamente. Las previsiones de la OMM indican una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027, lo que podría convertirlo en uno de los más intensos desde, al menos, 1950”, afirmó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo. “El océano del que se alimenta es el más cálido que jamás hayamos medido. Simplemente hay más calor disponible para liberar”.

En contexto: IDEAM declara oficialmente el fenómeno El Niño en Colombia

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que ya se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno en el país. Con este escenario, advirtió esta semana el Ideam, se podría esperar que el fenómeno de El Niño se extienda hasta finales del primer semestre del próximo año. Sin embargo, el Ideam advirtió que la presencia de este fenómeno no elimina las lluvias que se vienen presentando en el país, pues los meses de octubre y noviembre corresponden al desarrollo regular de la segunda temporada de más lluvias.

Más información: Dos ondas tropicales están pasando cerca de Colombia: ¿qué son y qué efectos traen?

Esta temporada, no obstante, "por la influencia del fenómeno, tendrá menos precipitaciones de los valores esperados. Las regiones principalmente afectadas por esta temporada de lluvias serán la Andina, Pacífica y Caribe". Diciembre, por su parte, será el mes de menor déficit de lluvias.

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