El insomnio también está vinculado a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular

Un reciente estudio, liderado por la Academia Europea de Neurología y realizado en coordinación con distintas universidades de este continente, se dio a la tarea de recopilar la evidencia…

Si bien desde hace varios años los científicos y médicos han encontrado que el insomnio no solo se asocia con un sueño deficiente y una menor capacidad funcional durante el día, investigaciones recientes han arrojado nuevos vínculos entre este trastorno común del sueño que dificulta quedarse o mantenerse dormido con otros indicadores de riesgos para la salud.

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Un reciente estudio, liderado por la Academia Europea de Neurología y realizado en coordinación con distintas universidades de este continente, se dio a la tarea de recopilar la evidencia existente entre el insomnio y siete áreas distintas, entre esas, la demencia, el accidente cerebrovascular, la depresión, la conducta suicida, la mortalidad, entre otros.

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Para analizar las relaciones entre el insomnio y el accidente cerebrovascular, los científicos identificaron nueve estudios con más de 1.3 millones de participantes. Tras analizar sus resultados, los investigadores encontraron que el insomnio se asoció con un riesgo un 26 % mayor de ictus, como se conoce a este tipo de accidentes, cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene.

Los científicos también encontraron vínculos con el insomnio y la demencia, sobre todo con la enfermedad de Alzheimer, así como con la depresión y el comportamiento suicida. Sin embargo, aclararon los investigadores en su estudio, que fue publicado en la revista académica Sleep Medicine Reviews, los resultados no fueron consistentes en todos los parámetros analizados.

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Frente a los resultados más contundentes, los autores fueron enfáticos en resaltar que la correlación no implica causalidad, es decir, no hay un vínculo causal entre el insomnio y el accidente cerebrovascular. Lo que sí sugieren los resultados es que el insomnio debería considerarse con mayor atención como una posible señal de alerta en relación con la salud cerebral y mental.

De acuerdo con Stefan Seidel, investigador de la Universidad Médica de Viena y uno de los autores del reciente estudio, "el sueño debería formar parte del debate sobre la salud cerebral en todas las etapas de la vida".

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"Debemos sensibilizar sobre el insomnio y su tratamiento, y garantizar que el sueño también se tenga en cuenta en los programas de promoción de la salud en comunidades, escuelas y lugares de trabajo", concluyó Seidel.

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