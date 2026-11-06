¿Desde septiembre se siente la dieta de diciembre? Recomendaciones de un nutricionista

Los supermercados empiezan a exhibir productos navideños, las conversaciones sobre las celebraciones familiares se hacen más frecuentes y, poco a poco, empiezan a aparecer las primeras invitaciones que anuncian una temporada en la que la comida ocupa un lugar especial. Después vendrán los buñuelos, la natilla, las reuniones de…

Desde septiembre se siente que viene diciembre, retumba en una emisora famosa en Colombia. Faltan varios meses para Navidad pero comienzan a aparecer algunas señales de que el año está entrando en su recta final.

Los supermercados empiezan a exhibir productos navideños, las conversaciones sobre las celebraciones familiares se hacen más frecuentes y, poco a poco, empiezan a aparecer las primeras invitaciones que anuncian una temporada en la que la comida ocupa un lugar especial. Después vendrán los buñuelos, la natilla, las reuniones de oficina, las novenas y las celebraciones familiares.

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Y con todo esto llega otra situación que se siente en el ambiente: la preocupación anticipada por el peso corporal. Parece que septiembre se hubiera convertido en el punto de partida de una larga preparación para los excesos de diciembre, en la que algunas personas empiezan a restringir alimentos y a pensar en cómo compensarán lo que todavía ni siquiera han comido.

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Desde el punto de vista nutricional hay razones para prestar atención a estos últimos meses del año. En Colombia las celebraciones no se limitan al 24 y al 31 de diciembre, antes aparecen los encuentros familiares, las despedidas de las empresas, los cumpleaños (pobres los que cumplen el 24 o el 31), los viajes y las reuniones sociales que suelen aumentar a medida que se acerca el cierre del año. En algunos hogares las preparaciones tradicionales comienzan a consumirse desde octubre o noviembre, mientras que en otros aparecen incluso antes. El problema no suele estar en una cena especial o en un buñuelo que disfrutamos durante una tarde, sino en la repetición de pequeños consumos adicionales que, sumados durante varias semanas, pueden modificar nuestro balance energético.

Este fenómeno ha sido estudiado científicamente. En el año 2000 un estudio publicado en The New England Journal of Medicine analizó a 195 adultos en Estados Unidos y encontraron que entre mediados de noviembre y comienzos de enero, el aumento promedio de peso fue de 370 gramos. La cifra es considerablemente menor de lo que suele creerse, pues durante años se ha repetido que las personas aumentan varios kilogramos durante las festividades. Sin embargo, el hallazgo más interesante fue que buena parte de ese incremento no se recuperaba durante los meses siguientes.

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Es importante aclarar que estos resultados corresponden a adultos estadounidenses y no pueden trasladarse automáticamente a la población colombiana, pero permiten comprender cómo pequeñas variaciones estacionales pueden acumularse con el tiempo. Imagínese varios diciembres seguidos así. Por eso somos una sociedad que “engorda” al son de la música decembrina.

Ahora, hablemos de dos protagonistas de nuestra tradición gastronómica: un buñuelo colombiano mediano de aproximadamente 50 gramos, puede aportar entre 190 y 220 calorías; contiene, aproximadamente, de 4 a 6 gramos de proteína, de 20 a 25 gramos de carbohidratos y de 9 a 12 gramos de grasa.

La natilla tampoco es un alimento que debamos considerar ligero simplemente porque su textura sea suave. Una porción de, aproximadamente, 150 gramos puede aportar entre 200 y 250 calorías dependiendo de la receta. Elaborada con leche, panela o azúcar y almidón de maíz, podemos encontrar alrededor de 4 a 6 gramos de proteína, de 35 a 45 gramos de carbohidratos y de 3 a 7 gramos de grasa.

Si sumamos una unidad de buñuelo y una porción de natilla, podemos estar consumiendo, aproximadamente, entre 390 y 470 kilocalorías.

Para comprender mejor esta cantidad, pensemos que equivale a una ingesta energética similar a la de una comida ligera, aunque no ofrece necesariamente la misma variedad de nutrientes. Esto no significa que debamos renunciar a ellas, sino entender que incluso los alimentos tradicionales tienen una carga energética que vale la pena conocer.

El aumento de peso, sin embargo, no depende de un alimento particular. Nuestro organismo funciona mediante un balance entre la energía que recibe y la que utiliza. Cuando durante un periodo prolongado ingerimos más energía de la que gastamos, el excedente puede almacenarse principalmente en forma de tejido adiposo (lo que llamamos grasa corporal). Es parecido a una cuenta bancaria: no es una sola consignación la que determina el saldo final, sino la diferencia acumulada entre los ingresos y los gastos. Por eso, un buñuelo no determina nuestro peso corporal, pero consumir preparaciones adicionales todos los días, sin modificar el resto de nuestros hábitos, puede contribuir a generar un excedente energético sostenido.

También hay que considerar que no todo aumento que observamos en la báscula representa grasa corporal. Durante las celebraciones podemos consumir más sodio, carbohidratos y alimentos en general, lo que modifica temporalmente las reservas de glucógeno, la retención de agua y el contenido intestinal. Esto puede producir variaciones de peso que no necesariamente corresponden a un incremento equivalente de tejido adiposo. De allí la importante recomendación de asistir a su Nutricionista-Dietista en los primeros meses del próximo año para evaluar en qué estado nos deja “el ambiente navideño”.

Y qué decir de la actividad física y el ejercicio. Durante las vacaciones escolares, los viajes por carretera, las visitas familiares y los cambios en las jornadas laborales, muchas personas reducen el tiempo que dedican a caminar, hacer ejercicio o realizar actividades cotidianas. Tenemos la costumbre de que “diciembre es para descansar”; y es cierto, pero el ejercicio debe ser considerado como una medicina que debemos tomar a diario.

Hay algo que considero fundamental: la alimentación también es cultura, identidad y encuentro. La natilla y los buñuelos no son solamente una suma de calorías y macronutrientes. Son preparaciones que hacen parte de nuestra memoria familiar y de una tradición gastronómica que merece conservarse. Lo mismo ocurre con la lechona, los tamales, las empanadas, los hojaldres y otras preparaciones que aparecen en las reuniones de fin de año, dependiendo de la región del país. Convertir cada alimento típico en un motivo de culpa sería una manera equivocada de entender la nutrición. Comer saludable no significa vivir permanentemente restringidos, ni mucho menos renunciar a los alimentos que nos producen satisfacción.

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La recomendación es mucho más sencilla: disfrutar las preparaciones en porciones razonables, evitar que su consumo ocasional se convierta en una obligación diaria, mantener una alimentación variada y conservar la actividad física. En las novenas, por ejemplo, no es necesario probar todas las preparaciones disponibles cada noche, ni tampoco llegar con hambre después de haber saltado comidas durante el día. Podemos disfrutar de los encuentros, elegir lo que realmente queremos comer y mantener nuestros horarios habituales. Tampoco tiene sentido saltarse comidas para compensar lo que consumimos el día anterior, ni comenzar enero con dietas extremas como una forma de castigo por las celebraciones.

Así que este año les propongo algo distinto: dejemos vivir septiembre, octubre y noviembre. Disfrutemos nuestras reuniones, compartamos un buñuelo cuando llegue el momento, preparemos una natilla en familia y participemos de las celebraciones sin anticipar culpas ni imponer restricciones innecesarias. Al final, nuestra salud no depende de lo que comemos en una tarde de diciembre, sino de lo que hacemos habitualmente durante todo el año, y es innegable sentir que ¡se viene diciembre!

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*Nutricionista Clínico Pediátrico



Referencias bibliográficas

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