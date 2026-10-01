Durante 2025, reveló la encuesta, en el país se realizaron alrededor de 459.360 procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos por parte de cirujanos plásticos en Colombia. Del total, 331.392…

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), la principal organización profesional del mundo para cirujanos plásticos estéticos certificados, acaba de publicar la más reciente encuesta sobre procedimientos estéticos a nivel mundial, tras recoger información de 2.900 cirujanos plásticos en 51 ubicaciones.

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Estas fueron las cirugías estéticas que más se realizaron en Colombia durante 2025

Durante 2025, reveló la encuesta, en el país se realizaron alrededor de 459.360 procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos por parte de cirujanos plásticos en Colombia. Del total, 331.392 fueron quirúrgicos y los restantes 127.968 fueron no quirúrgicos.

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Entre los procedimientos quirúrgicos que se realizaron en el país, la liposucción ocupó el primer lugar, con 34.752 intervenciones, seguida del levantamiento de senos, con 32.544, y el aumento mamario, con 31.392. La cirugía de párpados y la abdominoplastia, con 26.400 y 25.728, respectivamente, fueron la cuarta y quinta intervención quirúrgica más común.

Por el lado de los procedimientos no quirúrgicos, la toxina botulínica fue la más realizada, con 51.264 intervenciones, seguida por el ácido hialurónico, con 32.448, y la depilación, con 12.096. El tensado cutáneo no quirúrgico, con 8.832, y el ácido poli-L-láctico, con 6.144, completan el top 5 de este tipo de intervenciones.

La encuesta de la ISAPS revela una disminución de los procedimientos de 2025 frente a los de 2024, año en el que se realizaron 490.944. Si bien las cirugías crecieron en 2025 frente al año anterior, la caída se registró en los procedimientos no quirúrgicos, ya que en 2024 se reportaron 169.536.

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De acuerdo con los resultados de la encuesta, Colombia mantiene una posición destacada en el mapa mundial de la cirugía plástica al hacer parte del top 3 de países con mayor proporción de pacientes provenientes del extranjero.

El primer lugar lo ocupa República Dominicana, con una media de 50 %, y Túnez, con un 40 %. Colombia aparece en el tercer lugar con un 31,5 %, es decir, que tres de cada 10 pacientes que se hacen procedimientos estéticos en el país vienen del extranjero. La media mundial es del 10 %. La mayor cantidad de extranjeros que visitan el país con este propósito llegaron de Estados Unidos, España y Canadá.

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Tras conocer los resultados, Minyor Avellaneda Molano, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), destacó que el hecho de que Colombia se encuentre entre los tres países del mundo con mayor proporción de pacientes internacionales “demuestra la relevancia que siempre ha tenido nuestra especialidad”.

“La cirugía plástica es una intervención médica y la seguridad del paciente debe estar en el centro de cualquier decisión. El crecimiento o la disminución de una cifra anual no cambia esa responsabilidad. Quien decide realizarse un procedimiento debe verificar la formación del profesional, las condiciones del lugar donde será atendido y contar con información clara sobre los riesgos, posibles complicaciones, beneficios y alternativas”, concluyó Avellaneda.

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