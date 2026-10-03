A pesar de alcanzar los niveles de antes de la pandemia, la…

Justo sobre esto último, la OMS dio a conocer que la esperanza de vida mundial ha regresado prácticamente a los niveles anteriores a la pandemia. Para 2023, la esperanza de vida alcanzó los 73,3 años, solo una décima por debajo de los 73,4 años registrados en 2019.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar las nuevas Estimaciones Mundiales de Salud que contienen las principales causas de muerte en el mundo para 2023, así como información sobre esperanza de vida.

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Estas son las 10 principales causas de muerte en el mundo, según la OMS

A pesar de alcanzar los niveles de antes de la pandemia, la agencia de salud de la ONU reveló que la recuperación fue más lenta cuando se mide cuánto de ese tiempo se vive con buena salud. Ese indicador, conocido como vida saludable, se situó en los 62,8 años, lo que está 0,4 años por debajo del nivel anterior a la pandemia.

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Al respecto, Alain Labrique, director del Departamento de Datos, Salud Digital, Análisis e Inteligencia Artificial de la OMS, aseguró que “vivir más es uno de los grandes logros de la salud pública. El próximo desafío es garantizar que esos años adicionales se vivan con buena salud, al tiempo que los sistemas sanitarios estén preparados para responder a las necesidades cambiantes de las poblaciones”.

Frente a las principales causas de muerte a nivel mundial, las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes y las demencias, siguen concentrando la mayoría de los decesos con el 74 % del total mundial. En el año 2000 representaban el 58 %.

En el primer lugar se encuentra la cardiopatía isquémica, que en 2023 provocó cerca de 9,5 millones de fallecimientos, o el 16 % del total mundial. También es la enfermedad que más ha aumentado en términos absolutos desde comienzos de siglo, con tres millones de muertes más que en el año 2000.

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En segundo lugar se encuentra el accidente cerebrovascular, que ocasionó la muerte de 6,8 millones de personas, el 11 % del total de las muertes. Con 3,6 millones, o el 6 % del total de los fallecimientos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica fue la tercera causa principal de muerte en 2023.

El listado de las 10 principales causas de muerte en el mundo lo completan las infecciones de las vías respiratorias inferiores, el alzhéimer y otras demencias, la diabetes, los cánceres de tráquea, bronquios y pulmón, la enfermedad cardíaca hipertensiva, las enfermedades renales y las enfermedades diarreicas.

La reciente publicación de la OMS también analiza la evolución de más de 160 enfermedades y lesiones entre 2000 y 2023. Entre los cambios más marcados en estas dos décadas, la organización destaca lo que viene pasando con las demencias y la diabetes.

En el año 2000, el alzhéimer y otras formas de demencia ocuparon el puesto 19 de las principales causas de muerte. Para 2023, ya eran la quinta y los 2,1 millones de fallecimientos representaron más del triple de los que provocaron a inicios del milenio.

En 2023, la diabetes se ubicó como la sexta causa de muerte mundial con dos millones de muertes. Esto, asegura la OMS, representa más del doble de las muertes que ocasionó en el año 2000.

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Sobre el covid-19, que en 2021 llegó a convertirse en la principal causa de muerte a nivel mundial, la agencia de salud de la ONU aseguró que en 2023 se ubicó en el puesto 14, quedando por fuera de las primeras 10 desde que comenzó la pandemia.

“Para la OMS, estas estimaciones permiten observar no solo cuánto vive la población, sino también qué enfermedades están modificando con mayor rapidez el panorama sanitario”, señaló la entidad.

“Conocer las causas de muerte y discapacidad ayuda a identificar riesgos, detectar desigualdades y orientar las políticas y los recursos hacia las poblaciones con mayores necesidades”, concluyó la OMS.

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