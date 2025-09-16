Hay escasez de medicamento clave contra hemorragia posparto: Minsalud anuncia plan

Imagen de referencia. El 15 de septiembre, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), afirmó que la falta de este medicamento complicaba la prevención de mortalidad materna en el país. EFE/ Francisco Guasco Foto: EFE - Francisco Guasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 16 de septiembre, el Ministerio de Salud informó que incluyó en la lista de Medicamentos Vitales no Disponibles del Invima a la Metilergometrina, clave para prevenir la hemorragia postparto, una de las principales causas de mortalidad materna en Colombia.

La inclusión de este medicamento en la lista hace parte del conducto regular que Minsalud sigue ante el desabastecimiento. Así, al declararlo “vital no disponible”, facilita su importación.

(Lea: Nueva EPS, camino a ser “inviable”: más detalles del informe de la Contraloría)

En palabras de Claudia Marcela Vargas Peláez, directora de medicamentos y tecnologías en Salud de Minsalud, se está gestionando con el sector farmacéutico la importación de la Metilergometrina, “garantizando el acceso a este insumo esencial para la salud materna tras la suspensión de su comercialización en Bogotá por la baja rentabilidad del producto”.

Le puede interesar: Invima emite alerta sobre ingredientes de algunos esmaltes semipermanentes.

El 15 de septiembre, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), afirmó que la falta de este medicamento complicaba la prevención de mortalidad materna en el país.

“La suspensión de comercialización deja sin una herramienta vital a médicos e instituciones prestadoras de salud, poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres colombianas y sus bebés. Solicitamos al Minsalud y al Invima acciones urgentes ya articuladas para garantizar el suministro, habilitar importaciones y definir soluciones inmediatas. Prevenir la mortalidad materna es una prioridad nacional y no podemos retroceder en este compromiso”, informó su presidenta, la médica Olga Lucía Herrera Losada.

La mortalidad materna, según el Ministerio de Salud, se refiere a la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a su finalización, debido a causas relacionadas con el proceso de gestación y no por accidentes o enfermedades ajenas.

En Colombia, los principales factores de riesgo están asociados con complicaciones obstétricas como la hemorragia posparto, la hipertensión inducida por el embarazo (como la preeclampsia y la eclampsia), las infecciones, los abortos inseguros y las enfermedades preexistentes que se agravan durante la gestación. Según Minsalud, estos eventos, en su mayoría prevenibles con atención médica oportuna y acceso a medicamentos esenciales, siguen siendo una de las principales causas de muerte evitable en mujeres en edad reproductiva.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺