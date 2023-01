Invima autoriza vacuna Moderna contra el covid-19 a partir de los seis meses de edad

El país pagó $ 86.860,14 pesos por dosis y compró 20.8 millones de estas dosis, siendo Moderna el laboratorio al que más le compró vacunas. Foto: Agencia AFP

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) oficializó la Autorización Sanitaria de Uso De Emergencia (ASUE) para la vacuna Spikevax Covid-19 Vaccine Moderna, aumentando las posibilidades de inmunización contra covid-19 para la población infantil en Colombia. Ahora, niños y niñas del país se podrán vacunar con Moderna a partir de los seis meses.

Le puede interesar: Debate de la “maternidad subrogada” irá al Congreso: las claves del proyecto de ley

El acto administrativo en mención, expedido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, notificó al laboratorio Moderna Switzerland GMBH la autorización para la modificación de la dosificación de indicaciones y aprobó el cambio la edad mínima para menores de edad. Anteriormente, sólo podían ser vacunados infantes desde los seis años.

“Es un avance importante mientras continuamos enfrentando la pandemia, donde necesitamos asegurar que todos los grupos poblacionales que más lo necesitan, como la población infantil, estén protegidos. Se ha demostrado que la vacunación reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades graves, complicaciones de salud y hospitalizaciones asociadas al covid-19″, explicó Diego Rodríguez, gerente médico de Tecnofarma Colombia, empresa que trae las vacunas de Moderna al país.

También puede leer: FDA busca reducir niveles de plomo en alimentos para bebés menores de 2 años

Moderna fue la vacuna más cara que compró Colombia

Cabe recordar que mientras los europeos habían negociado 18 dólares por dosis de Moderna, los estadounidenses pagaban alrededor de 15 dólares por dosis, reveló el periódico The New York Times. Colombia, según los contratos publicados por el Instituto Anticorrupción, accedió a pagar US$ 16,75 por dosis (asumiendo viales multidosis).

Moderna requiere un esquema de dos dosis. En contraste, el país pagó US$6 por cada dosis de AstraZeneca y US$10 por cada dosis adquirida de la vacuna de Janssen.

Le puede interesar: Convicciones y angustias sobre la misteriosa reforma a la salud

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la vacuna de Moderna tuvo el precio más alto. El país pagó $ 86.860,14 pesos por dosis y compró 20.8 millones de estas dosis, siendo Moderna el laboratorio al que más le compró vacunas. Solo le sigue de cerca la Alianza para la Vacunación, conocida como GAVI, a quien Colombia le compró 20.3 millones de dosis. Alrededor de 500.000 dosis separan a GAVI de Moderna, pero mientras el valor del contrato de las primeras fue de casi 215 millones de dólares, el de Moderna fue de 463 millones de dólares.

👩‍⚕️ 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. ⚕️🩺