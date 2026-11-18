Esta decisión, explica la entidad en el comunicado, se adopta al resolver el recurso de reposición y está "soportada en el análisis de las pruebas decretadas y practicadas durante la actuación…

La Superintendencia de Salud, por medio de un comunicado, informa que, después de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma vigente, autoriza el cambio en la composición accionaria de la EPS Aliansalud. Por medio de esta decisión, agregó la cartera, se permite la adquisición indirecta del 75,25 % de las acciones de la entidad.

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La Superintendencia de Salud autoriza la venta del 75,25 % de Aliansalud EPS

Esta decisión, explica la entidad en el comunicado, se adopta al resolver el recurso de reposición y está "soportada en el análisis de las pruebas decretadas y practicadas durante la actuación administrativa, tanto en el trámite inicial como en la etapa de impugnación".

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De acuerdo con la entidad, con el objetivo de resolver este recurso y basada en el ejercicio de sus funciones, consideró que era necesario que se ordenaran medios de prueba adicionales. El propósito era verificar los requisitos exigidos por la normativa en este tipo de operaciones.

Para ello, solicitaron, incorporaron y evaluaron elementos adicionales, los cuales le permitieron a la Superintendencia de Salud comprobar el cumplimiento de las condiciones legales, financieras y de idoneidad requeridas para autorizar el cambio accionario en la composición accionaria.

Sin embargo, según la entidad, esta autorización quedó "condicionada al cumplimiento de las obligaciones regulatorias vigentes y de los compromisos establecidos por la Superintendencia en materia de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos".

Por ejemplo, en materia de cumplimiento regulatorio, deberá estar al día con las obligaciones previstas en la normativa vigente; también, por parte del gobierno corporativo, tendrá que cumplir con los compromisos establecidos por la autoridad en esta materia. En cuanto a la gestión integral de riesgos, es clave atender las condiciones exigidas por la Supersalud.

Además, esta EPS deberá garantizar la continuidad de la operación del aseguramiento en salud y la adecuada prestación de los servicios a sus más de 250.000 afiliados. En este proceso, la EPS tendrá que preservar "las condiciones de atención durante la implementación del cambio autorizado".

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