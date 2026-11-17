Este llamado, explicó la entidad en el comunicado, se da después de la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola…

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por medio de un comunicado, informó que Bolivia, México y Estados Unidos perdieron su estatus de eliminación del sarampión. Además, hizo un llamado a los países de la región para que intensifiquen sus esfuerzos para detener la transmisión de este virus y se cierren las brechas de vacunación.

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Este llamado, explicó la entidad en el comunicado, se da después de la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de noviembre. Allí, se examinó la situación epidemiológica más reciente en toda la región.

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Después de que se evaluaran las recomendaciones entregadas, "se determinó que la transmisión endémica del sarampión se había restablecido en Bolivia, México y Estados Unidos"; por esta razón, los tres países perdieron su estatus de eliminación de este virus. "Se considera que la transmisión endémica se ha restablecido cuando el mismo genotipo y linaje del virus del sarampión circulan de forma ininterrumpida durante 12 meses o más en un país", aclaró la entidad.

Para Jarbas Barbosa, director de la OPS, perder este estatus significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, "poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir". Cabe recordar que la región de las Américas fue la primera del mundo en eliminar el sarampión y recuperó su estatus de eliminación en 2024, luego de que se eliminara la transmisión endémica en Venezuela y Brasil.

Este estatus regional, sin embargo, se perdió en noviembre de 2025, luego de que en Canadá se registrara una transmisión sostenida. Ahora, con la eliminación de estos tres países, la entidad consideró que se "marca un mayor deterioro de la situación regional y hace más difícil el camino hacia la recuperación de la eliminación".

“Esta es una seria advertencia para nuestra región, pero no es un retroceso irreversible. Sabemos cómo prevenir el sarampión y cómo detener su transmisión. Con un compromiso sostenido con la vacunación, una vigilancia sólida y una respuesta eficaz a los brotes, las Américas pueden volver a eliminar la transmisión del sarampión”, anotó Barbosa.

De acuerdo con los datos de la OPS, con corte al 13 de noviembre de 2026, en la región de las Américas se habían notificado 58.213 casos confirmados de sarampión y 82 muertes. Hace un año, comparado con el mismo período de tiempo, se habían reportado 12.806 casos.

Cabe recordar que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, pues una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas susceptibles. Además, puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y ceguera, y provocar la muerte. Otra de las secuelas es el debilitamiento del sistema inmunitario durante varios meses después de contraer la enfermedad.

Entre las recomendaciones que ofrece la OPS a los países donde hay unas tasas de contagio altas están evaluar los riesgos y cerrar las brechas de inmunidad; fortalecer la búsqueda activa de casos; mejorar la clasificación de las sospechas de reacciones a la vacuna; adaptar las respuestas a la situación epidemiológica; y proteger al personal de salud.

Otra de las sugerencias clave es mantener una cobertura de al menos el 95 % con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión en todas las comunidades. Esta medida ayudaría también a prevenir una mayor transmisión.

“La eliminación no es un trofeo que ganamos una vez y colocamos en una repisa. Debemos protegerla todos los días cerrando las brechas de inmunidad y garantizando que lleguemos a todas las comunidades”, subrayó Barbosa.

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