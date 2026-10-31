Según explicaron las entidades, Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos de salud pública de las próximas décadas. En 2022, el país registró más de 114.000 casos nuevos de cáncer.

El Ministerio de Salud junto al Instituto Nacional de Cancerología (INC) presentaron hace unos días el Plan Decenal para el Control del Cáncer (PDCCC) 2026-2035, una hoja de ruta que busca “fortalecer la prevención, mejorar la supervivencia y garantizar la atención integral, oportuna y humanizada en todo el territorio nacional”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Las nuevas metas que Colombia se trazó para enfrentar el cáncer durante la próxima década

(Puede leer: FOMAG explica qué viene para la salud de maestros tras finalizar contrato con Fiduprevisora)

Para 2040, según proyecciones, los casos podrían aumentar en un 60 % para 2040 y en un 92,8 % para 2050, sobre todo por el crecimiento y envejecimiento de la población.

La política contempla nueve líneas estratégicas, así como un componente especial de cáncer infantil, con un enfoque “territorial, transdisciplinario, intercultural e intersectorial, y énfasis en la Atención Primaria en Salud”. La idea es reducir la incidencia y mortalidad por cáncer, además de mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas.

Uno de los principales ejes, según explicaron las entidades, es la prevención, ya que aproximadamente el 40 % de los casos de cáncer están asociados a factores de riesgo modificables.

(Le puede interesar: Atención maestros: Mineducación no prorrogará contrato del FOMAG con la Fiduprevisora)

En este sentido, se propone fortalecer la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, reducir el consumo de tabaco y alcohol, así como promover hábitos saludables y el control de factores ambientales.

Ana María Vesga, ministra de Salud, agregó que el “plan propone fortalecer los programas de tamización para cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal, ampliar la detección oportuna de otros tipos de cáncer y fortalecer las redes de servicios oncológicos”.

Entre las metas establecidas para la próxima década se encuentra reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento. Como ejemplo, señalan las entidades, en el caso del cáncer de próstata se espera pasar de los 76,3 días que en 2024 pasaban entre la sospecha médica y la confirmación del diagnóstico, a 30 días o menos para 2035.

Otro de los casos específicos que contempla el plan es el relacionado con pruebas de detección. En 2025, el 23 % de las personas entre 50 y 75 años accedía a estas. La idea, para 2035, es alcanzar una cobertura del 80 %.

El plan también buscará reducir las desigualdades territoriales en acceso a servicios oncológicos, impulsar la investigación científica, la vigilancia epidemiológica, la formación de talento humano y la incorporación de herramientas como la medicina de precisión y la inteligencia artificial.

(También puede leer: ¿Compra galletas Oreo? Ojo: están falsificando esta presentación)

Según el Ministerio de Salud y el INC, en 2028, 2030 y 2035 se realizarán evaluaciones que permitirán medir los avances y ajustar las acciones necesarias para cumplir con las metas trazadas.

"Por eso, la importancia de contar con este Plan Decenal, que busca preparar al país para enfrentar estos desafíos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud", concluyó Carolina Wiesner, directora general del Instituto Nacional de Cancerología.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺