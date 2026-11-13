Lina María Trujillo es la nueva directora del Instituto Nacional de Cancerología

“Su designación representa la oportunidad de poner al servicio del Instituto y del país una experiencia construida durante años de trabajo en diferentes responsabilidades asistenciales, científicas, académicas y directivas dentro del INC, con un profundo conocimiento de los desafíos de la atención oncológica y…

Lina María Trujillo Sánchez fue designada como la nueva directora del Instituto Nacional de Cancerología (INC), luego de que se confirmara la salida de Carolina Wiesner, quien estuvo al frente de la institución durante más de una década.

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“Su designación representa la oportunidad de poner al servicio del Instituto y del país una experiencia construida durante años de trabajo en diferentes responsabilidades asistenciales, científicas, académicas y directivas dentro del INC, con un profundo conocimiento de los desafíos de la atención oncológica y del papel estratégico que cumple la institución en el control del cáncer en Colombia por más de 92 años”, indicó el INC a través de un comunicado.

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En contexto: El legado de la primera mujer que dirigió el Instituto Nacional de Cancerología en 92 años

Trujillo Sánchez es médica, especialista en ginecología y obstetricia, en ginecología oncológica y en gerencia en salud pública. Dentro del Instituto se ha desempeñado como coordinadora de la Unidad Funcional de Ginecología Oncológica, directora del Centro de Atención del Paciente con Cáncer y subdirectora general de Atención Médica y Docencia, además de haber ocupado la dirección general en encargo en distintos periodos entre 2009 y 2022.

En su paso por el Instituto ha estado al frente de procesos para mejorar la calidad de la atención y la capacidad del hospital para resolver casos complejos. Entre los logros de los equipos que ha liderado están la acreditación en salud del Icontec, que el INC obtuvo en 2021 y renovó en agosto de 2026, y el reconocimiento del centro como Centro de Excelencia en Teragnóstico por parte de la Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM).

Como investigadora, uno de sus principales aportes al país tiene que ver con la prevención del cáncer de cuello uterino, pues entre 2002 y 2016 participó como investigadora principal y secundaria en tres proyectos sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

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“Su experiencia la llevó a participar como experta invitada en el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI), en las discusiones técnicas que respaldaron decisiones trascendentales para el programa nacional de vacunación contra el VPH: el cambio a dos dosis en 2018, la adopción de una dosis y la inclusión de niños en 2023, y la transición hacia la vacuna nonavalente en 2025”, precisó el INC.

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