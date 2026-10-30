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Los pesos pesados de la nutrición defienden gravar ultraprocesados. Les preocupa Colombia

La defensa de las políticas alimentarias marcó el Congreso Latinoamericano de Nutrición 2026, en Chile, donde investigadores presentaron evidencia sobre los resultados de medidas como los impuestos saludables y el etiquetado frontal. En Colombia, donde varias iniciativas buscan eliminar estos impuestos, la discusión también está abierta.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
En Colombia, iniciativas legislativas buscan eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados.
En Colombia, iniciativas legislativas buscan eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados.
Foto: Óscar Pérez

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Una preocupación recorrió los pasillos del Congreso Latinoamericano de Nutrición 2026, celebrado en Santiago de Chile. En Argentina, el Gobierno impulsa un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal. En Colombia, iniciativas legislativas buscan eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados. En Chile y México, donde estas regulaciones llevan años en marcha y han sido un ejemplo para el mundo, persisten controversias sobre su alcance y aplicación. Los investigadores reunidos en el encuentro recogieron…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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Comentarios
  • Elvis(21348)Hace 55 minutos
    Es increíble y preocupante que ante tanta evidencia, se está abriendo camino en el congreso de Colombianos la eliminación de ,as etiquetas en los procesados. Da mucho que pensar en estos congresistas, entre ellos Daniel Briceño, que brillaba por su audacidad y trasparencia y ahora, sin más argumentos que la retórica, quieren eliminar estas etiquetas.
  • Jose(18935)Hace 1 hora
    Ese es el reflejo que los congresistas legislan para quienes les dan aporte económico para sus campaña, sin importarles que los colombianos tengan enfermedades y se vean perjudicados.
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