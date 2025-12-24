Masglo retira del mercado algunos esmaltes semipermanentes

Masglo retiró del mercado varias referencias de esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV. Foto: Masglo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace un par de meses, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio de un comunicado, advirtió los riesgos asociados a ciertos componentes que fueron identificados en algunos esmaltes semipermanentes. Ahora, en el marco de esa alerta, la empresa de esmaltes Masglo retiró del mercado varias referencias de esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV.

(Lea: Influenza A (H3N2) en Colombia, en sus justas proporciones)

A través de un comunicado, la empresa explicó que esta medida se tomó luego de la orden de la Comunidad Andina de prohibir el uso del ingrediente TrimethylbenzoylDiphenylphosphine Oxide (TPO) en productos cosméticos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Todo el proceso de retirar los productos, señaló la compañía en el comunicado, “será acompañado de lineamientos técnicos claros y comunicación directa con nuestros aliados comerciales para asegurar una ejecución eficiente, segura y responsable”.

Masglo indicó que, en la actualidad, todos sus productos son libres de TPO, desde que, el pasado 1° de septiembre de 2025, la Unión Europea prohibiera su uso en productos cosméticos. “La empresa implementó un plan de producción libre de TPO en esmaltes semipermanentes de curado con lámpara UV, en línea con el resto de los productos de la marca sin este componente”, añadió.

Además de prohibir el TPO, la Unión Europea restringió el uso de la N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT). La principal razón es porque “fueron reclasificados a un mayor nivel de riesgo para su uso. Este componente está presente en algunos esmaltes semipermanentes de uñas”.

(Puede leer: El anuncio de Minsalud del reajuste de la UPC de 2024 se frustró a última hora: ¿qué pasó?)

Aunque hasta el momento “no se han identificado registros de reacciones asociadas al uso de esmaltes que contengan TPO o DMPT”, el Invima en varias oportunidades ha dicho que es clave que las personas reporten cualquier efecto adverso que identifiquen.

Entre las recomendaciones que ha realizado el Invima está, por ejemplo, que las manicuristas usen tapabocas al momento de manipular solventes, polvos acrílicos o resinas. También sugiere emplear removedores, esmaltes permanentes y acrílicos en áreas bien ventiladas.

Lo que debe saber de las uñas semipermanentes

Como explicamos hace unas semanas en este artículo, desde hace tres décadas, aproximadamente, en el mundo se empezó a hablar de las uñas semipermanentes que permite tener las uñas pintadas por, más o menos, 20 días, sin que el esmalte se levante.

Aunque esta técnica ha ido tomando más y más fuerza, algunos efectos están generando algunas dudas, pues cuando se hace este proceso, se genera una reacción química para formar lo que se denomina una película de plástico o polímero, como se le conoce técnicamente. Pero, para ese procedimiento tenga éxito, se necesita, además de un esmalte en gel de acrilato, un elemento clave: la radiación ultravioleta (UV).

(Le puede interesar: Luz María Munera es la nueva superintendente de salud ad hoc para la Nueva EPS)

Esta radiación ultravioleta es la que brinda la famosa lámpara que en la actualidad se encuentra en casi todos los salones de belleza. También en este proceso de la manicura se pueden presentar otros efectos que hay que considerar, como reacciones inflamatorias (dermatitis alérgica de contacto), hinchazón o enrojecimiento.

Quienes se han encargado de estudiar este tema coinciden en que, más allá de prohibir estas técnicas, lo que se debe hacer es continuar investigando sus efectos, y contemplar unas recomendaciones generales para proteger, en lo posible, la uña y la piel expuesta.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺