“Colombia tiene una de las mejores políticas de etiquetado nutricional del mundo”: UNICEF

En los pasillos del Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN), uno de los encuentros científicos más importantes de la región en este campo, que este año se realiza en Santiago de Chile, Colombia no es ajena. Su nombre aparece una y otra vez en las conversaciones sobre políticas públicas para mejorar la alimentación, como los impuestos a los productos ultraprocesados y el etiquetado frontal de advertencia. Desde México hasta Argentina, y desde Asia hasta África, las medidas que ha implementado el país despiertan interés.

“Colombia es un país que está liderando este cambio. Es un país que está implementando una política de etiquetado que es una de las mejores del mundo”, califica Mauro Brero, asesor sénior en Nutrición de UNICEF, donde lidera la agenda global de sistemas alimentarios para la niñez. Desde este cargo, orienta el trabajo de la organización para transformar los sistemas alimentarios e impulsar políticas públicas que contribuyan a prevenir la malnutrición infantil y mejorar la alimentación de niños y niñas en todo el mundo.

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Brero cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en salud y nutrición en África, Asia y América Latina. Es antropólogo por la Universidad de Turín, en Italia, y tiene maestrías en Salud Pública por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y en Epidemiología Nutricional por la Universidad de Burdeos, en Francia. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y de las Naciones Unidas en regulación alimentaria y políticas públicas para enfrentar las formas de malnutrición.

En Santiago de Chile, Brero habló con El Espectador sobre el papel de Colombia en esta transformación, las lecciones que deja su experiencia y los desafíos que aún enfrenta.

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¿Cuál es el estado nutricional de América Latina? ¿Cómo está la región?

América Latina está afectada por una triple carga de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes, parecida un poco al panorama mundial, pero con situaciones más extremas. Es una de las regiones del mundo, junto con Europa, el norte de América y Oriente Medio, donde están los niveles más altos de sobrepeso y obesidad entre niñas, niños y adolescentes. Más o menos en la región, casi el 40 % de niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Y desafortunadamente, esta tendencia sigue aumentando.

Al mismo tiempo, en la infancia, en los niños y niñas menores de cinco años, todavía hay niveles altos de desnutrición. Hay, a nivel de la región, casi un 15 % de menores de cinco años con desnutrición crónica y, en algunas comunidades indígenas vulnerables y remotas, hay niveles altísimos, de hasta el 30 o 40 % de niños pequeños con desnutrición crónica.

Y, finalmente, también hay altos niveles de carencia de micronutrientes, sobre todo anemia. Casi una de cada dos mujeres en América Latina tiene esta condición.

Usted proyectaba que, en unos cuantos años, dos curvas van a encontrarse: la de la desnutrición y la de la obesidad. ¿Qué implica ese cambio de dinámica?

Esto va a pasar alrededor de 2030. Entre los niños menores de cinco años, la curva de la obesidad se va a encontrar con la curva de la desnutrición aguda, porque la obesidad está aumentando de manera muy preocupante y la desnutrición aguda se está reduciendo, pero no muy rápido. Entonces, aumenta la obesidad mientras disminuye la desnutrición. Y, en realidad, este encuentro ya pasó entre los niños en edad escolar y los adolescentes, donde ya, a nivel mundial, la obesidad se volvió la forma de malnutrición más común. Hoy en el mundo hay más niños con obesidad que con desnutrición y eso es un cambio histórico.

¿Y qué retos tiene eso para los países? En América Latina la desnutrición fue en su momento el gran problema y todas las políticas públicas de salud se dirigieron a eso.

Eso implica que el enfoque tiene que ser la dieta saludable. Antes, cuando el reto era la desnutrición, pensábamos que la solución era asegurar que hubiera suficiente aporte calórico. Se hablaba también de calidad, pero estaba un poco como una segunda prioridad.

Y ahora nos queda muy claro que el tema es la calidad. Ya no es tanto cuestión de promover una buena nutrición, sino de proteger a la niñez de una mala nutrición, porque desafortunadamente las fuerzas que deciden qué alimento está disponible, qué alimento es asequible e incluso qué alimento es deseable son fuerzas que no tienen en mente el interés de la niñez, sino el interés del negocio. Entonces, hay que cambiar este paradigma e implementar políticas que puedan reducir la oferta y la demanda de alimentos y bebidas no saludables y ultraprocesados, y aumentar la demanda de alimentos frescos y nutritivos.

Eso necesita políticas que regulen lo que no es bueno para la alimentación y que incentiven lo que es bueno, para traer un balance en el sistema alimentario.

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Hace unos años se pensaba que la alimentación era una decisión individual. ¿De qué depende esa decisión de comer bien o mal?

Ese es uno de los grandes mitos de la nutrición. Y también es un mito que se promueve desde ciertos sectores de la sociedad: individualizar la responsabilidad, como si las familias o los niños y las niñas fueran responsables de esta crisis de las dietas. Pero la verdad es que no somos libres de elegir. Podemos elegir lo que podemos pagar y lo que está disponible en el mercado. Y estas decisiones son guiadas por intereses económicos, porque los alimentos que ahora se están convirtiendo en alimentos básicos para la niñez, que son los alimentos ultraprocesados, están diseñados para ser consumidos en exceso.

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Tienen esa combinación de sal, azúcar, grasa y aditivos químicos que inhiben el sentido de saciedad y estimulan el apetito. Entonces, uno no puede parar de comerlos.

Y esto está fuera de la capacidad de las familias de oponerse a este tipo de alimentación. Lo complicado hoy en día es que todo el mundo entienda que esta libertad de escoger ya no existe en la práctica y que algunas regulaciones que parecen limitar esta libertad, como el etiquetado de advertencia, la regulación del marketing y los impuestos, en realidad son regulaciones que luego nos ofrecen la posibilidad de poder escoger entre alimentos de distinto tipo. Y Colombia es un país que está liderando este cambio. Es un país que está implementando una política de etiquetado que es una de las mejores del mundo.

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Además, tiene impuestos a los alimentos ultraprocesados y esas son dos de las medidas más importantes que se pueden ofrecer para proteger a la niñez.

Hay una serie de intervenciones o medidas que desde UNICEF, la OMS y otras organizaciones se sugieren por su efectividad. Los impuestos son una; los sellos de advertencia son otra. ¿Qué otras políticas hay en ese despliegue?

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Los sellos son muy importantes porque tienen también una función unificadora con otras políticas. Por ejemplo, cuando se identifica qué producto no es bueno para la alimentación porque tiene al menos un sello de advertencia —por exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de yodo o porque tiene edulcorantes—, es fácil identificar cuáles alimentos no se deberían promover para la niñez. Entonces, otra intervención muy importante es la regulación del marketing dirigido a niñas, niños y adolescentes.

Y también estos sellos pueden indicar qué productos no deberían estar en las escuelas.Permiten vincularse con políticas para mejorar los entornos alimentarios escolares, que es muy importante porque la mayoría de la niñez va a la escuela.

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La extensión de la protección a través de la regulación del marketing permite alcanzar también a los niños y las niñas que desafortunadamente no pueden estar en la escuela.

Otra política muy importante es la reformulación de productos, porque cuando los sellos nos indican qué ingredientes críticos no deberían estar en esos productos, con la reformulación se pueden eliminar o reducir estos ingredientes. Y, finalmente, las políticas fiscales no deberían consistir solo en aumentar los impuestos a los productos que no son saludables, sino también en tener cero impuestos en productos producidos localmente que son saludables. Eso permite el desarrollo de la economía local y se puede vincular con los alimentos escolares, para que estos alimentos tengan un mercado facilitado por el Estado con un objetivo de política de salud. Idealmente, necesitamos políticas que, por un lado, limiten lo que es malo y, por el otro, también incentiven lo que es bueno.

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Solo el 10 % de los países, según UNICEF, implementa al menos tres de estas intervenciones. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para implementarlas?

Nuestra evidencia muestra que el obstáculo más importante para que los países implementen estas políticas es la interferencia de un sector de la industria con conflictos de interés. La industria que gana en el mercado de los alimentos no saludables y que también obtiene provecho de la enfermedad de la población, de las niñas y los niños. Es muy importante reconocer esto. Es un tema que a veces es sensible, pero que está comprobado.

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Los determinantes comerciales están entre los principales factores que no solo están en la base de la crisis de las dietas, sino también en la base de la crisis de la política pública, porque esas políticas no se pueden implementar. Hay que reconocer el problema; esa es la primera etapa. Luego hay que tener herramientas claras sobre cómo manejar el problema de la interferencia. Hubo una investigación de un periódico, The Guardian, hace apenas un par de meses, que mostró cómo cinco países —México, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido— tuvieron en los últimos cinco años más de 250 amparos y juicios.

Y esa es una táctica de la industria para dar miedo a los gobiernos, para que también inviertan mucho dinero, recursos humanos y tiempo en defender estas políticas, y para desanimarlos a implementarlas. Lo que logran es retrasar o eliminar estas protecciones e incentivar la crisis de la dieta, la obesidad y las enfermedades no transmisibles.

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¿Cómo se ve desde UNICEF el camino que ha recorrido Colombia?

Desde UNICEF, Colombia es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo se pueden implementar de manera eficaz políticas públicas para promover la buena alimentación. Ahora hay mucho interés a nivel global, desde regiones de África y Asia, por ir también por ese camino.

Y países como Colombia son también un referente porque los otros países están interesados no solo en el tipo de acción, sino en cómo se logró llegar hasta ahí. En Colombia hubo colaboración de la sociedad civil, de los medios y de la academia para apoyar al Gobierno con evidencia y para hacer entender a la población por qué se necesita esto. Creo que fue un ejemplo muy interesante y, además, es muy pionero, porque es uno de los primeros países en el mundo en implementar el impuesto a los ultraprocesados.

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¿Qué podemos decir sobre la evidencia de estas intervenciones?

Como son políticas bastante nuevas, la evidencia se está haciendo disponible ahora. Chile es uno de los países que empezó antes con este tipo de trabajo. Y ahora vemos, después de más de diez o quince años, que los niños que estuvieron expuestos a esos marcos políticos integrados, que incluyen los sellos de advertencia, la regulación del marketing y los entornos escolares saludables, son aquellos en quienes se desarrolla menos la obesidad y que tienen una prevalencia mucho más baja de obesidad. Entonces, ahora empezamos a tener evidencia de que esas medidas funcionan. Las medidas fiscales se implementaron hace menos, pero también empezamos a ver evidencia de su impacto, sobre todo donde se reinvirtió el recurso que se obtiene por la medida fiscal en intervenciones de nutrición.

También tenemos evidencia en otros sectores parecidos, como el tabaco, donde las medidas fiscales fueron uno de los mayores motores para impulsar la regulación del tabaco.

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Y la verdad es que la regulación de los alimentos no saludables es muy parecida a la del tabaco, pero el desafío es que se trata de alimentos, ¿verdad? Entonces, se perciben como necesarios, mientras que los cigarrillos no. Y eso supone un desafío adicional para el sector.

¿Le preocupa a UNICEF los intentos en la región de derogar estas medidas?

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Sí, nos preocupa, porque retroceder implica muchas complicaciones. Implica que la política pública queda debilitada y que la niñez queda nuevamente expuesta a riesgos que uno pensaba que ya se habían superado. También implica que ya no se puede avanzar en ese marco integrado, porque cada intervención es una pieza de un puzzle. Es preocupante.

Pero la verdad es que la sociedad civil, la academia y el sistema de Naciones Unidas han madurado y están apoyando la defensa de estas conquistas en algunos países donde están puestas en riesgo. Ya tuvimos muchos casos de éxito al contrarrestar casos de amparo y también casos en los que este tipo de políticas podía retroceder. Al mismo tiempo, nos entusiasma el hecho de que en otras partes del mundo estas políticas se estén priorizando.

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En UNICEF trabajamos en todo el mundo y la agenda de nutrición es una de aquellas en las que tenemos más demanda por parte de los gobiernos, especialmente en materia de políticas para reglamentar los entornos alimentarios. Así, América Latina ha empezado siendo pionera en estas políticas y, aunque ahora hay riesgo de retroceder, el mundo va a llegar en apoyo. Estoy seguro de que esto va a hacer una gran diferencia y nosotros vamos a visibilizarlo, a llevarlo aquí para mostrar que el problema es que a veces estas medidas se pueden politizar. Nosotros, en UNICEF, no tenemos partido; nuestro partido es la niñez.

Vamos a seguir trabajando con cualquier gobierno para implementar estas medidas basadas en la evidencia. Y es claro que algunos gobiernos están más orientados al sector empresarial, pero nosotros tampoco estamos en contra del sector empresarial. Para nosotros, la empresa, el sector privado, tiene que ser una fuerza por el bien de la niñez.

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El sistema alimentario no puede existir sin inversión, pero la inversión tiene que estar dirigida por la política pública y por el interés superior de la niñez y la salud de la población.

¿Un mensaje final?

Vemos el escalamiento y los logros de estas políticas. Esto, aunque sea muy difícil, porque son políticas que pueden ser malentendidas, como, por ejemplo, que limitan la libertad, otro mito que también se está cambiando, sobre todo con el involucramiento de los jóvenes, que tienen un papel fundamental al hablar de cómo estas políticas impactan en su vida real. Estamos en un momento crítico en el que vamos a cambiar el paradigma a nivel mundial.

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