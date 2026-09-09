Ministerio de Salud solicitará COP 13,9 billones más para 2027

Según Vesga, la solicitud busca cubrir un faltante de COP 12 billones para la financiación del aseguramiento, que es atención en salud a la población, y COP 1,9 billones para inversión, principalmente para reconstrucción y…

La ministra de Salud , Ana María Vesga, anunció este miércoles, 9 de septiembre, que solicitará una adición presupuestal para su cartera de COP 13,9 billones para 2027. El anuncio lo hizo ante las comisiones económicas del Congreso, donde explicó que la mayoría de esos recursos irían para la financiación del aseguramiento.

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Según Vesga, la solicitud busca cubrir un faltante de COP 12 billones para la financiación del aseguramiento, que es atención en salud a la población, y COP 1,9 billones para inversión, principalmente para reconstrucción y apoyo para los hospitales afectados por el sismo del 10 de agosto, así como para ampliar el programa de inmunización de vacunas.

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El dinero se repartiría entre el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República de Colombia (Fonprecon), que gestiona las pensiones y las cesantías de los trabajadores del Congreso, y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (Ferrocarriles), entidades adscritas al Minsalud.

Vesga detalló que para Fonprecon se irían COP 20.000 millones adicionales para cumplir con el pago de las mesadas pensionales .

Presupuesto para el Ministerio de Salud 2027

A finales de agosto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentaron un proyecto de presupuesto general para 2027. El documento plantea un monto de COP 634,95 billones para la vigencia fiscal de 2027, COP 59,2 billones más que los que había solicitado el gobierno de Petro.

Ese proyecto destina COP 77,06 billones al Ministerio de Salud y Protección Social, una cifra que, aunque puede parecer enorme, es COP 141.214 millones menor que la contemplada en el proyecto que había presentado el gobierno anterior. Es decir, en un presupuesto general de la Nación que creció, los recursos para el Ministerio de Salud, en términos nominales, se redujeron ligeramente.

La diferencia está, principalmente, en la inversión. El presupuesto de funcionamiento del Ministerio aumenta en COP 12.549 millones, pero los recursos de inversión disminuyen en COP 153.763 millones.

Buena parte de ese recorte se concentraría en tres programas: salud pública COP 50.000 millones, con una reducción de los recursos para acciones de promoción y prevención de enfermedades; aseguramiento en salud, otros COP 50.000 millones, destinados según el documento a ampliar la capacidad de servicios integrales; y fortalecimiento institucional, COP 53.763 millones, un recorte del 50% en los recursos para apoyo logístico y administrativo. Todo esto en comparación con el anterior proyecto.

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