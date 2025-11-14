Patrimonio negativo de las EPS llegó a COP $11,3 billones, según el observatorio Así Vamos en Salud

Entre los principales hallazgos del informe, el observatorio destaca que los pasivos de las EPS alcanzaron el nivel más alto desde 2017, llegando a COP $27,5 billones en septiembre de 2025 / AFP / JOAQUIN SARMIENTO Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud (AVS) presentó su más reciente análisis sobre la situación financiera de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, basado en la información pública disponible hasta el tercer trimestre de 2025.

Entre los principales hallazgos del informe, se destaca que los pasivos de las EPS alcanzaron el nivel más alto desde 2017, llegando a COP $27,5 billones en septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 56 %. Por su parte, su patrimonio se mantiene en cifras negativas y pasó de -3,8 billones en 2023, a -7,1 billones en 2024 y llegó a -11,3 billones en 2025.

Lo invitamos a leer: Armero, la salud mental y un duelo no resuelto.

En el caso de los activos de las EPS, estos crecieron de forma sostenida entre 2017 y 2023, año en el que llegaron a cerca de COP $22,3 billones, pero cayeron en 2024 a COP $16,1 billones, manteniéndose estables en 2025, con un valor de COP $16,2 billones.

El reporte señala que, a pesar de que para finales de septiembre de 2025 ocho EPS permanecían bajo medida preventiva o de intervención y dos en vigilancia especial por parte de la Supersalud, solo ocho EPS en el país reportan información financiera reciente.

En esta misma línea, los investigadores detrás del reporte alertan que la Nueva EPS sigue sin reportar a la Superintendencia Nacional de Salud sobre su situación financiera.

“Las cifras presentadas podrían ser incluso mayores debido a la ausencia de información financiera de la Nueva EPS desde 2024, que limita la lectura completa del sistema. Asimismo, tras la sentencia que anuló la intervención ordenada en 2024 de Sanitas, la información financiera disponible muestra que, en los meses posteriores a la devolución de la EPS, no se ha logrado estabilizar los efectos acumulados durante el periodo de intervención″, sostuvo el observatorio.

En el caso de la EPS Sanitas, su patrimonio pasó de -57 mil millones en 2023 a -309 mil millones en 2024 y cayó drásticamente a -2 billones en 2025. En el caso del resultado operacional, se reportaron pérdidas por COP $286 mil millones en 2023, COP $433 mil millones en 2024 y COP $1,1 billones en 2025.

El informe también realizó un análisis del nivel de endeudamiento de las EPS, que evidenció “situaciones extremas de riesgo financiero”. En ese sentido, se encontró que EPS como Savia Salud, Mallamás, SOS, Dusakawi, AIC, Emssanar, Famisanar y Capresoca deben entre 3 y 7 veces el total de sus activos. En contraste, EPS como Mutual Ser, Compensar, Capital Salud, Sura y Familiar de Colombia presentan niveles de endeudamiento “más manejables”.

“Estas cifras reflejan una incapacidad estructural para cubrir sus obligaciones, incluso con la liquidación total de sus bienes. El endeudamiento promedio del sector es de 1,7, indicador que evidencia un sector presionado y frágil”, concluye el informe.

Uno de los factores detrás de esta situación financiera de las EPS es que los costos médicos absorben una gran parte de los ingresos y, sumados a los gastos administrativos, son los principales responsables de que los resultados operativos permanezcan en números rojos.

Lea también: El primer trasplante de corazón en un hospital público en Colombia se realizó en Medellín.

“Para 2025, las EPS reportan pérdidas operacionales agregadas por COP $3,8 billones, superiores a los COP $3,1 billones de 2024. La siniestralidad —es decir, la proporción entre lo que una EPS gasta en la atención de sus afiliados y lo que recibe por ellos— supera el 100 % en todos los años, excepto 2020, lo que evidencia una insuficiencia estructural de recursos”, indicó AVS en un comunicado.

Si desea leer el informe completo, lo puede hacer a través de este enlace.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺