Según Vesga, uno de los hallazgos que ha hecho su equipo tiene que ver con lo que llama una "concentración atípica": entre el 1 y el 6 de agosto de 2026 (cuando estaba el anterior gobierno), aseguró, "se asignaron COP 885.000 millones, de los cuales COP 403.00…

En la tarde de este 27 de octubre, la ministra de Salud, Ana María Vesga, apareció en un video publicado en las redes sociales de su cartera, en el que asegura que han encontrado varias irregularidades al interior de esa entidad, relacionadas con el manejo de los recursos de la salud.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Pedimos la intervención inmediata de la Contraloría y la Procuraduría": ministra de Salud

Según Vesga, uno de los hallazgos que ha hecho su equipo tiene que ver con lo que llama una "concentración atípica": entre el 1 y el 6 de agosto de 2026 (cuando estaba el anterior gobierno), aseguró, "se asignaron COP 885.000 millones, de los cuales COP 403.00 millones carecían de registro presupuestal al aprobarse".

Publicidad

Además, señaló que hallaron que COP 57.000 millones no tenían una propuesta técnica y otros COP 45.000 millones obedecieron a propuestas que fueron radicadas después de haber sido aprobadas.

(Lea Informe de gobierno Petro alertó fallas en data centers que planeó InterNexa; fue omitido)

Así mismo, Vesga afirmó que han encontrado varias irregularidades. Entre ellas, "obras sin estudios ni diseños, montos aprobados por encima de los solicitado y denuncias de funcionarios sobre directivos para aprobar trámites".

Le puede interesar

Todas estas denuncias hacen referencia a la asignación de recursos para la infraestructura en salud y para uno de los planes que impulsó el Ministerio de Salud del anterior Gobierno: el de los "equipos básicos de salud", una idea central en el modelo preventivo y predictivo de atención primaria que impulsó el expresidente Gustavo Petro y sus ministros de salud.

Con ellos, dijeron en varias oportunidades, buscaban llevar la atención médica a territorios más apartados que no suelen tener acceso a servicios de salud, concentrados, usualmente, en las partes urbanas de los municipios.

Pero debido a estos nuevos hallazgos, Vesga indicó que ya solicitaron desde el Minsalud la "intervención inmediata de la Contraloría y de la Procuraduría para auditar la asignación de recursos en infraestructura y en equipos básicos".

"Cada peso asignado debe explicarse. El dinero de la salud le pertenece a los colombianos", añadió.

Irregularidades en asignación de recursos públicos

En la noche del lunes, 26 de octubre, la ministra de Salud también hizo una declaración que publicó Presidencia en sus redes sociales en la cual detallaba que también habían detectado posibles irregularidades en la asignación de recursos a hospitales públicos en lo que va corrido del año.

Según explicó Vesga, el Ministerio de Salud ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación posibles irregularidades en cinco decisiones administrativas mediante las cuales se asignaron recursos para hospitales públicos. A través de dichas resoluciones se habrían realizado asignaciones que excedían en COP 32.505 millones el respaldo presupuestal disponible.

Las resoluciones, agregó la ministra de Salud, “se expidieron entre el 24 de julio y el 5 de agosto de este año y tenían asignaciones pendientes de registro presupuestal por COP 33.635 millones, frente a un saldo disponible de apenas COP 1.129 millones en el certificado correspondiente”.

“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. El Ministerio facilitará la información que sea requerida. Los recursos de la salud exigen decisiones sustentadas y responsables”, añadió la ministra de Salud.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺