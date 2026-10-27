Según explicó la titular de la cartera en un video, el Ministerio de Salud ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación posibles irregularidades en cinco decisiones administrativas mediante las cuales se asignaron recursos para hospitales públicos.

A través de una publicación en X (antes Twitter) en la cuenta de la Presidencia de la República, la ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer posibles irregularidades en la asignación de recursos a hospitales públicos en lo que va corrido del año.

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Minsalud denuncia irregularidades en asignación a hospitales por más de COP 32.000 millones

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El problema, según detalló Vesga, es que a través de dichas resoluciones se habrían realizado asignaciones que excedían en COP 32.505 millones el respaldo presupuestal disponible.

Las resoluciones, agregó la ministra de Salud, “se expidieron entre el 24 de julio y el 5 de agosto de este año y tenían asignaciones pendientes de registro presupuestal por COP 33.635 millones, frente a un saldo disponible de apenas COP 1.129 millones en el certificado correspondiente”.

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De acuerdo con Vesga, lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron las cinco resoluciones y qué revisiones se adelantaron antes de expedirlas.

Vesga aseguró que la comunicación que su cartera dirigió a la Fiscalía está sustentada en documentos concretos, así como las cinco resoluciones de asignación del certificado de disponibilidad presupuestal y un informe técnico del 25 de septiembre que detallaría la inconsistencia encontrada.

“Corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. El Ministerio facilitará la información que sea requerida. Los recursos de la salud exigen decisiones sustentadas y responsables”, concluyó la ministra de Salud.

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Por su parte, la Presidencia de la República aseguró que “la entidad facilitará toda la información requerida por los organismos de control para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, reafirmando el compromiso inquebrantable con la transparencia y el cuidado riguroso de los recursos de la salud pública”.

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