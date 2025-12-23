Se confirma caso de influenza A(H3N2) subclado K, en Colombia. Pero no entre en pánico

La cartera de Salud reiteró el llamado a mantener medidas básicas de autocuidado, especialmente en presencia de síntomas respiratorios. Foto: Óscar Pérez

El Ministerio de Salud confirmó este martes el primer caso en Colombia del virus de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1). Se trata de una persona que presentó síntomas respiratorios leves (como fiebre, rinorrea y tos, detalla la entidad) y que reportó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami, Estados Unidos.

Según informó la cartera de Salud en un comunicado, “la identificación inicial fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en Salud Pública del INS, mediante prueba molecular (FilmArray respiratorio)”.

El Ministerio de Salud también aseguró que, por ahora, la detección del subclado K (J.2.4.1) del virus de influenza A(H3N2) no ha tenido un impacto visible en el comportamiento de las infecciones respiratorias en el país. Según el comunicado oficial, “hasta el momento, no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado del virus en el país”.

En otras palabras, no hay señales de que esté subclado K (J.2.4.1) del virus de influenza A(H3N2) este generando más contagios ni cuadros más severos frente a los que ya se observan habitualmente durante la temporada de influenza.

El Ministerio subrayó que la vacunación sigue siendo una herramienta efectiva, incluso frente a este “nuevo” subclado. De acuerdo con la autoridad sanitaria, “según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes”. Aunque el subclado K presenta diferencias genéticas, la vacuna disponible en Colombia para 2025 incluye la cepa A/H3N2, por lo que su aplicación sigue siendo recomendada.

Además, la cartera reiteró el llamado a mantener medidas básicas de autocuidado, especialmente en presencia de síntomas respiratorios. Entre ellas están el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de tapabocas por parte de personas con síntomas (sobre todo al interactuar con población vulnerable) y el aislamiento mínimo de tres días cuando haya signos de infección respiratoria. También pidió evitar enviar a niños enfermos a jardines o colegios.

