Puntualmente, en cuanto a los medicamentos, se han entregado 16.772.269 unidades, de las cuales 651.208 fueron despachadas durante la última semana. Esto, señaló el Minsalud, ha…

El Ministerio de Salud hizo un nuevo balance sobre su plan de choque en salud, indicando que, con corte al pasado 17 de noviembre, más de 735.000 personas habían recibido los medicamentos o procedimientos que requerían. “Estos resultados representan un avance global del 44,55 % en el cierre de los casos identificados al inicio de la estrategia”, aseguró la cartera.

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Puntualmente, en cuanto a los medicamentos, se han entregado 16.772.269 unidades, de las cuales 651.208 fueron despachadas durante la última semana. Esto, señaló el Minsalud, ha resuelto los pendientes de 340.506 usuarios. También en la última semana se han adelantado 89.116 procedimientos médicos, sumando un total de 1.613.789, lo cual ha contribuido al cierre de 1.396.887 registros que estaban sin atender.

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Como hemos contado en El Espectador, el llamado “plan de choque” del gobierno se ha enfocado en los usuarios que, con corte al 20 de septiembre de 2026, se encontraban ante barreras para acceder a servicios esenciales de salud. En total, según el ministerio, la estrategia ha permitido resolver 2.009.709 registros.

La mayoría de los avances se han dado para personas con hipertensión arterial, con 173.875 atenciones; salud mental, con 83.423; cáncer, con 86.698; diabetes, con 32.047; gestación, con 23.165; enfermedades huérfanas, con 31.941; y VIH, con 15.050.

“Detrás de cada una de estas cifras hay una persona, una familia y una oportunidad de vivir con menos dolor, recuperar su salud y compartir más tiempo con quienes más quieren”, afirmó la ministra, Ana María Vesga. “Por eso seguimos trabajando para que la atención llegue a tiempo y para que ninguna necesidad urgente de salud tenga que esperar”.

El Minsalud apuntó que, a la par que la Superintendencia Nacional de Salud continúa sus acciones de inspección, vigilancia y control, la cartera continuará con la resolución de los casos incluidos en el plan de choque.

Las cifras del balance del ministerio, en efecto, muestran avances en la gestión de los casos priorizados, pero no permiten establecer por sí solas si todos los pacientes recibieron efectivamente sus medicamentos y procedimientos, ni si se ha garantizado la continuidad de sus tratamientos. También es importante tener en cuenta que el plan de choque se concentra en los casos identificados hasta el 20 de septiembre y no incluye las nuevas solicitudes de atención que siguen a cargo de las EPS.

Cabe recordar que una de las principales apuestas del presidente Abelardo de la Espriella para el sector salud era inyectar COP 10 billones al sistema de salud durante sus primeros 90 días de gobierno. Sin embargo, esa promesa no se concretó. En las primeras reuniones con los actores del sector, la ministra Vesga reconoció que esos recursos no estaban disponibles y que, por las condiciones fiscales del país, difícilmente llegarían durante lo que restaba del año.

Esto es importante porque, según cálculos de Sectorial, una firma de análisis financiero, el sistema de salud enfrenta un déficit de alrededor de COP 16 billones para 2027.

La principal medida financiera que logró concretar el Gobierno fue una línea de crédito directo por COP 500.000 millones, equivalente al 5 % de lo prometido inicialmente. La herramienta, reglamentada mediante la Resolución 2445 del 22 de octubre, busca aliviar las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos por medicamentos y procedimientos pendientes de pago. El mecanismo funciona a través de la ADRES, que girará directamente los recursos a las IPS y proveedores acreedores, sin que el dinero pase por las cuentas de las EPS.

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