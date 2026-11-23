La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa por presuntas irregularidades administrativas y financieras en la EPS Coosalud, las cuales fueron reportadas por la Contraloría, luego de realizarle una auditoría de cumplimiento correspondiente a 2025 a la entidad. El Ministerio Público, según comunicó, examinará 16 hallazgos que podrían consitutir falta disciplinaria y están relacionados, entre otras cosas, con la liquidación de contratos, la legalización de anticipos, la gestión de cuentas médicas, la constitución de reservas…

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa por presuntas irregularidades administrativas y financieras en la EPS Coosalud, las cuales fueron reportadas por la Contraloría, luego de realizarle una auditoría de cumplimiento correspondiente a 2025 a la entidad. El Ministerio Público, según comunicó, examinará 16 hallazgos que podrían consitutir falta disciplinaria y están relacionados, entre otras cosas, con la liquidación de contratos, la legalización de anticipos, la gestión de cuentas médicas, la constitución de reservas técnicas y el seguimiento a la entrega de medicamentos.

Uno de los hechos reportados por la Contraloría tiene que ver con 2.520 contratos o acuerdos de voluntades por cerca de COP 3,49 billones que, con corte al 31 de diciembre de 2025, habían finalizado su ejecución sin contar con acta de liquidación. Además, se encontraban pendientes de aclaración de cartera.

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La auditoría también arrojó un saldo contable de aproximadamente COP 2,03 billones en anticipos pendientes de legalización, correspondiente a distintas vigencias. Dentro de ese monto, apuntó el órgano de control, se identificaron recursos por más de COP 48.359 millones, girados entre 2017 y 2022, con un posible riesgo de prescripción del derecho al cobro. Otro de los hallazgos de la Contraloría advirtió giros por casi COP 314.947 millones asociados a 65 números de identificación tributaria que no fueron encontrados en la base del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

En ese sentido, como parte de las pruebas, la Procuraduría requirió los documentos que soportan dichos hallazgos, además de que dispuso recaudar información para esclarecer los hechos e identificar o individualizar a quienes habrían intervenido en las conductas reportadas. En otras palabras, los funcionarios contra los que se abrió la indadación están por determinar.

El caso de Coosalud EPS

Como contamos en estas páginas, la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa sobre Coosalud EPS, la quinta más grande del país, el 22 de noviembre de 2024. Un año más tarde, la medida fue prorrogada hasta noviembre de este año. En su momento, la intervención tomó por sorpresa al mundo de la salud, pues no estaba incumpliendo los indicadores financieros (excepto el de reservas técnicas) y tenía un número de quejas y tutelas relativamente bajo en comparación con otras EPS. Sin embargo, la Supersalud aseguró que se estaban presentando hechos de presunta corrupción.

De hecho, unas semanas antes, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la apertura de investigación contra cuatro EPS del país, entre ellas Coosalud, refiriéndose a una “presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a IPS (…) a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud”. Días después, durante la posesión de Giovanny Rubiano como nuevo superintendente, el expresidente Gustavo Petro aseveró que Coosalud enviaba dineros de la salud a paraísos fiscales.

Por su parte, la entidad, con más de 3,3 millones de afiliados, aseguró que no existía "posibilidad alguna de que una EPS haga giros de dineros de la UPC a paraísos fiscales”. Coosalud reconoció que Mario Andrés Urán sí tenía un contrato de prestación de servicios con la empresa, pero que no son responsables de las actuaciones que, como particular, “él pudo realizar usando de manera indebida y no autorizada su correo institucional”. Así, pidió la oportunidad de defenderse “antes de tomar una decisión apresurada y drástica hacia Coosalud EPS”.

Desde el primer momento de la intervención, los antiguos directivos de la EPS interpusieron una serie de denuncias, tras considerar que la medida del gobierno no tenía fundamento. En abril de este año, el Tribunal Administrativo de Bolívar ya había ordenado suspender la intervención y devolver su administración al representante legal. Sin embargo, la superintendente de la Economía Solidaria de ese momento, María José Navarro, aseguró que la EPS no contaba con representante legal.

El pasado 29 de octubre, el Tribunal Administrativo de Bolívar volvió a pronunciarse, asegurando que se debe poner fin a la intervención y regresar el control de la EPS a Jaime González Montaño y Natalia Largo González, representante legal presidente y suplente, respectivamente, de Coosalud.

La Supersalud aseguró que realizará este proceso de manera “organizada, técnica y gradual, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, la adecuada atención de los 3.337.343 afiliados de Coosalud EPS y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad, evitando cualquier afectación durante la transición”.

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