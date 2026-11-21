Esta decisión quedó consignada en una resolución que fue firmada el pasado 13 de noviembre por el gerente encargado de la institución, Antonio José Jaramillo Román. Esta alerta, sin embargo, no toma por sorpresa a los usuarios del…

El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, en Armenia, ratificó la alerta roja hospitalaria que había emitido hace un par de meses. De acuerdo con la institución, esta situación se debe a la “delicada situación de sobreocupación” que registra la red de servicios de salud del departamento.

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Esta decisión quedó consignada en una resolución que fue firmada el pasado 13 de noviembre por el gerente encargado de la institución, Antonio José Jaramillo Román. Esta alerta, sin embargo, no toma por sorpresa a los usuarios del hospital, pues la Secretaría de Salud Departamental, mediante la Circular, ya la había declarado para todo el territorio a partir de las 6:00 p. m. del 10 de agosto, cuando se registró el terremoto de magnitud 7,4.

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De acuerdo con la reciente resolución, cinco días antes ya se había declarado alerta naranja por la alta ocupación hospitalaria en el Hospital San Juan de Dios. También señaló que el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres del San Juan de Dios se reunió el 11 de noviembre y determinó ratificar la medida de alerta roja dentro de la institución.

"La decisión responde a la disminución de la capacidad operativa y asistencial del Hospital San Juan de Dios”, como se lee en el documento, en el que explican que este tipo de alertas se emiten cuando la red de salud o un centro médico llega al límite de su capacidad por la alta ocupación de urgencias y unidades de cuidados intensivos. También por catástrofes externas. El objetivo es priorizar la vida y evitar el colapso.

Esta resolución, además de declarar la alerta roja, ordena activar el Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Asimismo, establece una serie de medidas para liberar camas y ampliar la capacidad de atención en el Hospital San Juan de Dios. Entre las estrategias están dar de alta a los pacientes cuyas condiciones clínicas lo permitan, trasladar a servicios de menor complejidad a quienes puedan ser atendidos allí, reprogramar los procedimientos electivos no prioritarios y habilitar áreas de expansión.

En cuanto a la atención, será priorizada de acuerdo con los criterios del triaje y la gravedad clínica del paciente. Para ello, el Hospital San Juan de Dios deberá reforzar el talento humano en urgencias, hospitalización, cirugía y unidades de cuidado intensivo. También tendrá que garantizar la disponibilidad de medicamentos y otros elementos como oxígeno, sangre o agua potable.

David Fernando Mora Andrade, líder de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del hospital, en entrevista con Caracol Radio dijo que esta medida obedece a los daños estructurales, funcionales, administrativos y operativos que dejó el terremoto en las instalaciones, sumados a la sobreocupación de la red departamental.

De hecho, por la emergencia provocada por el terremoto, el hospital tendrá que verificar de inmediato la seguridad estructural y no estructural de sus instalaciones y, si encuentra riesgos, adoptar medidas de aislamiento, evacuación o reubicación. Deberá también reportarlo de inmediato al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), que coordinará la red departamental.

La resolución establece que la alerta permanecerá vigente mientras subsistan las condiciones derivadas del sismo, y que podrá ser modificada, prorrogada o levantada según la evolución de la emergencia y la capacidad de respuesta de la red.

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