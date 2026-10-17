Siete trasplantes en 23 horas: así fue la jornada que reunió a más de 100 profesionales

Ese día, todo inició a las 2 de la mañana. Cirujanos de trasplante, anestesiólogos, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros y coordinadores de trasplantes, con el respaldo del laboratorio clínico, el banco de sangre,…

Seis pacientes adultos y un niño que esperaban un trasplante fueron intervenidos durante un mismo día por la Fundación Cardioinfantil – LaCardio . La jornada, que se llevó a cabo el viernes, 9 de octubre, requirió de cuatro salas de cirugía funcionando al mismo tiempo y más de 100 profesionales trabajando en coordinación.

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Ese día, todo inició a las 2 de la mañana. Cirujanos de trasplante, anestesiólogos, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros y coordinadores de trasplantes, con el respaldo del laboratorio clínico, el banco de sangre, farmacia, las unidades de cuidado intensivo y los equipos administrativos que acompañaron a las familias, atendieron a siete pacientes.

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De acuerdo con LaCardio, tres personas requerían trasplante de riñones, dos de hígado, uno de corazón y otro de páncreas. Este último caso, correspondió al primer paciente trasplantado de páncreas aislado realizado en LaCardio y, al primero hecho en Bogotá. Esto quiere decir que, únicamente se trasplantó el páncreas. En otros casos, el procedimiento se hace junto con un trasplante de riñón.

“Esta modalidad es una alternativa para los pacientes con diabetes mellitus insulinorequirientes con problemas con sus tratamientos insulínicos”, explica el doctor Luis Barrera, cirujano de trasplantes de LaCardio.

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Además, la institución incorporó una tecnología biomédica usada por primera vez en el hospital: un equipo de perfusión hipotérmica pulsátil para trasplante renal. Esta ayuda a mantener el riñón a baja temperatura y hace circular una solución de preservación por sus vasos mediante pulsos de presión controlada, con el propósito de proteger el órgano mientras se realiza el trasplante. El seguimiento de su función y de la evolución del paciente permitirá evaluar su aporte en la práctica clínica de la institución.

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Para que las siete cirugías tuvieran éxito, tanto la preparación de cada receptor como la disponibilidad del órgano debía coincidir. Esto se logró gracias al equipo quirúrgico, infraestructura, tecnología y talento humano, no solo de LaCardio, sino también del Hospital Simón Bolívar y Colombiana de Trasplantes que se sumaron a la jornada.

En 2025, cerca de 20 de cada 100 trasplantes realizados en el país se hicieron en LaCardio, lo que ubicó a la institución como el hospital de mayor volumen en estos procedimientos en Colombia, según datos del Instituto Nacional de Salud. Aun así, más de 4.200 personas permanecen en lista de espera. "Esa cifra obliga a sostener programas capaces de responder cuando aparece una oportunidad y a garantizar el tratamiento posterior, el acceso a los medicamentos y la vigilancia del órgano trasplantado", dijo la institución en un comunicado.

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