Supersalud designa interventora suplente en Nueva EPS por problemas de salud del titular

Aunque la Supersalud no entregó más detalles sobre la situación que atraviesa Solano, es importante recordar que este asumió como interventor de la EPS más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, el 18…

En la tarde de este lunes 26 de octubre, la Superintendencia Nacional de Salud informó que designó a Mariam Liliana Carrillo como interventora suplente de Nueva EPS. De acuerdo con la entidad, la designación se debe a la incapacidad de Roberto José Solano, interventor titular, quien ha reportado dificultades en su estado de salud.

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Aunque la Supersalud no entregó más detalles sobre la situación que atraviesa Solano, es importante recordar que este asumió como interventor de la EPS más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, el 18 de agosto de este año.

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Si bien en distintos medios de comunicación ha circulado la versión de que Solano habría presentado su renuncia al cargo a mediados de octubre, ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia han confirmado la veracidad de estos rumores.

En su reciente pronunciamiento, la Supersalud tampoco especificó qué funciones llegará a cumplir Carrillo ni el periodo por el que reemplazará a Solano. Lo que sí explicó la entidad es que la interventora suplente es médica y cirujana, especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, con más de 25 años de experiencia en el sector salud y vinculada a la EPS desde mayo de 2008.

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“Durante su trayectoria en la entidad, se ha desempeñado como gerente zonal de Boyacá, gerente encargada de Gestión Territorial y vicepresidente de Salud encargada. Además, cuenta con experiencia en liderazgo de equipos, gestión territorial, contratación de redes prestadoras y mejoramiento de la calidad de la atención”, agregó la Supersalud.

A mediados de agosto, cuando Solano asumió como interventor de la EPS más grande del país, la Supersalud aseguró que se habían identificado “factores que continúan afectando la operación de la EPS, entre ellos problemas en la gestión financiera, la suficiencia de la red de servicios, el cumplimiento de órdenes e instrucciones y el reporte de información”.

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Es importante recordar que la EPS no cuenta con estados financieros certificados, dictaminados y aprobados para las vigencias 2023, 2024 y 2025. También ha incumplido con el reporte de información oficial a la Supersalud desde febrero de 2024, “limitando las acciones de inspección, vigilancia y control”, explicó la entidad.

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