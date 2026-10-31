Supersalud devolverá administración de Coosalud a antiguos directivos tras fallo de tribunal

En cumplimiento de la decisión judicial, agregó la Superintendencia, se adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes para dar paso a la devolución de la administración de la EPS a sus antiguos directivos.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció en la tarde de este viernes 30 de octubre que acatará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que ordenó suspender la intervención forzosa sobre Coosalud EPS que venía desde noviembre de 2024.

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Como contamos en estas páginas, la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa sobre Coosalud EPS, la quinta más grande del país, el 22 de noviembre de 2024. Un año más tarde, la medida fue prorrogada hasta noviembre de este año.

La intervención de Coosalud EPS tomó por sorpresa al mundo de la salud, pues no estaba incumpliendo los indicadores financieros (excepto el de reservas técnicas) y tenía un número de quejas y tutelas relativamente bajo en comparación con otras EPS. Sin embargo, la Supersalud aseguró que se estaban presentando hechos de presunta corrupción.

Desde el primer momento de la intervención, los antiguos directivos de la EPS, con más de 3.3 millones de afiliados, interpusieron una serie de denuncias, tras considerar que la medida del gobierno no tenía fundamento.

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En abril de este año, el Tribunal Administrativo de Bolívar ya había ordenado suspender la intervención y devolver su administración al representante legal. Sin embargo, la superintendente de la Economía Solidaria de ese momento, María José Navarro, aseguró que la EPS no contaba con representante legal.

El 29 de octubre, el Tribunal Administrativo de Bolívar volvió a pronunciarse asegurando que se debe poner fin a la intervención y regresar el control de la EPS a Jaime González Montaño y Natalia Largo González, representante legal presidente y suplente, respectivamente, de Coosalud.

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La Supersalud aseguró que realizará este proceso de manera “organizada, técnica y gradual, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, la adecuada atención de los 3.337.343 afiliados de Coosalud EPS y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad, evitando cualquier afectación durante la transición”.

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