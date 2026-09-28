En la capital del país, Sanitas es la EPS más grande, con más de 1.8 millones de afiliados, lo que representa el 22 % de la población de la ciudad. Del total, 1.6 millones son afiliados del régimen contributivo, mientras los más de 157.000 restantes hacen parte del régimen subsidiado.

La Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, la segunda más grande del país, con más de 6.1 millones de afiliados, anunció cambios en el operador en la dispensación de medicamentos en la capital del país que iniciará en los próximos días.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Usuario de EPS Sanitas en Bogotá: Ahora hay un nuevo lugar donde puede reclamar medicamentos

(Puede leer: El insomnio también está vinculado a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular)

De acuerdo con Sanitas, a partir del 1 de octubre el servicio de entrega de medicamentos en Bogotá, que venía siendo operado por Cruz Verde, cambia de gestor farmacéutico.

Desde este jueves, Colsubsidio será el nuevo operador en la dispensación de medicamentos de esta EPS y contará con cuatro puntos de atención:

Colsubsidio Calle 26: Calle 27 #25 – 45 Local 3 / Horario de atención de lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

Portal Norte: Avenida Carrera 45 # 176 – 31, piso 1 / Horario de atención de lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Clínica Roma: Carrera 80 #53 – 20 sur Local 3 / Horario de atención de lunes a viernes: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

Centro Comercial Unicentro Occidente: Carrera 111 C # 86-74 / Horario de atención de lunes a viernes: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.

Según informó la entidad, "este cambio estratégico busca fortalecer la red de atención, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar el acceso continuo a los tratamientos médicos de nuestra población afiliada".

De acuerdo con la EPS, en la mayoría de municipios, tanto los medicamentos que hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) como los que no hacen parte de este, conocidos popularmente como los especiales, se entregan en la misma farmacia.

(Le puede interesar: Cuidar el corazón también es cosa de jóvenes)

Sin embargo, puede haber excepciones temporales. En estos casos, así como ante dudas que surjan por el cambio de gestor farmacéutico, EPS Sanitas recordó que los usuarios centan con varios canales de atención, como la aplicación móvil, el chatbot por WhatsApp (+57 320 2550525) y la oficina virtual (www.epssanitas.com), para resolver estas inquietudes.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺