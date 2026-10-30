Usuario de EPS Sanitas en Bogotá: Estos son los nuevos puntos para reclamar medicamentos

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A finales de septiembre, la EPS Sanitas, la segunda más grande del país, con más de 6.1 millones de afiliados, anunció cambios en el operador en la dispensación de medicamentos en la capital del país que iniciará desde este domingo 1 de noviembre.
En la capital del país, Sanitas es la EPS más grande, con más de 1.8 millones de afiliados, lo que representa el 22 % de la población de la ciudad. Del total, 1.6 millones son afiliados del régimen contributivo, mientras los más de 157.000 restantes hacen parte del régimen subsidiado.
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Como lo había anticipado la EPS, el Servicio Farmacéutico Colsubsidio será el nuevo gestor farmacéutico encargado de entregar los medicamentos que hasta ahora venía entregando Cruz Verde.
Esta red, señaló la entidad, complementa la primera fase que inició el 1 de octubre, cuando Colsubsidio asumió la entrega de los medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS). “Con esta transición, se fortalece la atención integral y se optimiza la cobertura en Bogotá”, agregó la EPS.
La EPS explicó que el traslado de las autorizaciones vigentes de Cruz Verde a Colsubsidio será automático y que el nuevo número de autorización le llegará al afiliado directamente a su celular o correo electrónico.
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“En caso de no recibir este número, puedes consultarlo a través de la Oficina Virtual de Afiliados en www.epssanitas.com, en la APP EPS Sanitas o escribiendo al asistente virtual Ana María por medio del WhatsApp 320 255 0525”, señaló EPS Sanitas.
Durante este periodo de transición, la entidad recomendó a sus afiliados reclamar los medicamentos autorizados para el mes de octubre con el gestor farmacéutico Cruz Verde y antes de que finalice el mes.
Así mismo, pidió que los usuarios acudan a retirar sus medicamentos en la fecha indicada en la fórmula médica uno antes, pues ayuda a evitar filas o aglomeraciones innecesarias.
¿Dónde puede reclamar sus medicamentos si es de la EPS Sanitas?
Esta es la lista completa de la red de puntos de dispensación en la capital del país con sus horarios de atención:
Zona Norte
Suba
- Portal Norte: Avenida Carrera 45 # 176 – 31 Piso 1
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Pontevedra: Calle 116 No. 71 B – 04
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.
- Subazar: Calle 145 B # 91 – 35, local 152
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:30 p.m. | Sábados: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Navarra: Carrera 45 # 100-90
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
- CE Paralelo 108: Av. Carrera 45 # 108 – 27, Torre 1, local 5
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Mazurén: Calle 152 # 53 A – 05, local 3
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Usaquén
- Toberín: Calle 163 A # 21 – 89
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
- Santa Bárbara: Av. 19 # 123 – 82
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 2:00 p.m.
- Usaquén: Calle 120 A # 7 – 14
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 2:00 p.m.
- Cedritos: Calle 140 # 7 C – 50
- Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
- CC Cedritos 151: Calle 150 # 16 – 56, local 2135
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Chapinero
- Chapinero Calle 53: Carrera 13 # 53 – 31
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
- CC Centro 93: Carrera 15 # 93 – 48, piso 1
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Barrios Unidos
- Floresta: Calle 100 # 67 – 26
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Zona Occidente
Engativá
- CC Unicentro Occidente: Carrera 111 C # 86-74 Local 102 CC Unicentro Occidente
- Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
- CC Primavera: Calle 79 # 89 A – 40, oficina 303
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
Kennedy
- CC El Edén: AK 72 # 12 B – 48, local 2 – 092
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
- CC Américas: Carrera 71 D # 6 – 94, local 1644
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
Puente Aranda
- Puente Aranda: Calle 13 # 62 – 82
- Horario: Atención 24 Horas
- CC Plaza Central 2: Carrera 65 # 11 – 50, local 3-65
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 8:00 p.m.
Teusaquillo
- Clínica Colombia: Calle 23 # 66 – 46, piso 2, edificio consultorios
- Horario: Atención 24 Horas
- Quinta Paredes: Carrera 44A # 24 – 11
- Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
Fontibón
- Fontibón: Carrera 99 # 18 A – 18
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
Zona Centro
Los Mártires
- Colsubsidio Calle 26: Calle 27 # 25 – 45 Local 3
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
Teusaquillo
- Teusaquillo: Carrera 17 # 36 – 74, piso 1
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Zona Sur
Kennedy
- Clínica Roma: Carrera 80 # 53 – 20 Sur, local 3
- Horario: Atención 24 Horas
- Kennedy Central: Calle 40 Sur # 73 D – 41
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
Tunjuelito
- CC Ciudad Tunal: Carrera 24 C # 48 – 94 Sur, local 2
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Sábados: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
Antonio Nariño
- Restrepo: Carrera 24 # 18 – 61 Sur, piso 2
- Horario: Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. | Sábados: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
La EPS también recordó los puntos de entrega para los medicamentos no PBS:
○ CC Unicentro de Occidente: Carrera 111 C # 86-74 Local 102 CC Unicentro Occidente
○ Clínica Universitaria Colombia: Calle 23 # 66 – 46, piso 2 (Edificio de Consultorios)
○ Calle 26: Calle 27 # 25 – 45 Local 3
○ Portal Norte: Avenida Carrera 45 # 176 – 31 Piso 1
○ Clínica Roma: Carrera 80 # 53 – 20 Sur
Frente a los Alimentos para Propósitos Médicos Especiales (APME), la EPS señaló que seguirán siendo entregados a través del operador MTD.
Es importante tener en cuenta que los medicamentos APME (Nutrición) continuarán siendo entregados a través del operador MTD.
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