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Zulma Cucunubá es la nueva directora del Instituto Nacional de Salud

Cucunubá es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y doctora en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London (Inglaterra).

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Redacción Salud
18 de agosto de 2026 - 11:46 p. m.
Zulma Cucunubá es epidemióloga doctorada en el Imperial College London.
Zulma Cucunubá es epidemióloga doctorada en el Imperial College London.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella designó como directora del Instituto Nacional de Salud (INS) a Zulma Cucunubá, quien venía desempeñándose como directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Hasta el momento, el cargo era ocupado por Diana Marcela Pava.

(Lea: Anuncian indemnizaciones y gastos funerarios para victimas del terremoto: así puede aplicar)

Cucunubá es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London (Inglaterra).

También cuenta con un posdoctorado en modelamiento de infecciones globales y vacunas y se desempeña como profesora visitante del Medical Research Council (MRC) Centre for Global Disease Analysis del Imperial College London.

(Lea también: Hay nueva directora encargada de la Adres, el “banco de la salud”: Carmen Rocío Rangel)

Actualmente, Cucunubá, quien también es profesora Asociada del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana, ha centrado su investigación en el uso de métodos estadísticos y matemáticos para entender los determinantes de la propagación de enfermedades infecciosas y el impacto de las estrategias de control, con un enfoque particular en América Latina.

Además, es investigadora sénior ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, donde lidera el proyecto Ágora.

(Puede leer: INS despliega equipo de respuesta inmediata en Buenaventura tras el terremoto)

Cabe resaltar que el INS es una institución clave en salud, pues se encarga de liderar la investigación científica, la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de enfermedades.

La Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic), por medio de su cuenta de X, celebró la decisión y señaló que cuentan con la disposición “para trabajar conjuntamente por la epidemiología, la ciencia y la salud en Colombia”.

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Por Redacción Salud

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