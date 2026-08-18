Zulma Cucunubá es la nueva directora del Instituto Nacional de Salud

Zulma Cucunubá es epidemióloga doctorada en el Imperial College London. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella designó como directora del Instituto Nacional de Salud (INS) a Zulma Cucunubá, quien venía desempeñándose como directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Hasta el momento, el cargo era ocupado por Diana Marcela Pava.

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Cucunubá es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London (Inglaterra).

También cuenta con un posdoctorado en modelamiento de infecciones globales y vacunas y se desempeña como profesora visitante del Medical Research Council (MRC) Centre for Global Disease Analysis del Imperial College London.

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Actualmente, Cucunubá, quien también es profesora Asociada del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana, ha centrado su investigación en el uso de métodos estadísticos y matemáticos para entender los determinantes de la propagación de enfermedades infecciosas y el impacto de las estrategias de control, con un enfoque particular en América Latina.

Además, es investigadora sénior ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, donde lidera el proyecto Ágora.

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Cabe resaltar que el INS es una institución clave en salud, pues se encarga de liderar la investigación científica, la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de enfermedades.

La Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic), por medio de su cuenta de X, celebró la decisión y señaló que cuentan con la disposición “para trabajar conjuntamente por la epidemiología, la ciencia y la salud en Colombia”.

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