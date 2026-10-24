En caso de sobrepasar este límite, la red social no bloquea ni suspende la cuenta. Esta seguirá…

De acuerdo con WhatsApp, 150 es el límite de chats nuevos cada mes para una cuenta regular. Esta condición para los usuarios personales existe para evitar el spam, el envío masivo de mensajes y las prácticas comerciales que están pensadas para WhatsApp Business, la versión corporativa de la app. Vale la pena aclarar que una conversación cuenta como chat nuevo cuando se envía o recibe un mensaje de una persona completamente nueva en el historial.

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Chats en Whatsapp: este es el límite al mes. ¿Cómo revisar cuántos tengo?

En caso de sobrepasar este límite, la red social no bloquea ni suspende la cuenta. Esta seguirá funcionando con normalidad, tanto con los chats ya abiertos como con las llamadas y videollamadas. No obstante, será imposible abrir un nuevo chat. Eso sí, la propia aplicación, antes de alcanzar los 150 chats nuevos, envía una alerta en forma de notificación para que el usuario esté enterado de la advertencia. El contador de chats se reinicia el primer día del mes.

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¿Cómo revisar el número de chats de WhatsApp?

Ingrese a WhatsApp (versión móvil) Oprima en la opción de "ajustes" Selección el banner de "chats" Busque "nuevos chats iniciados" Consulte su número de chats iniciados

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¿Sirve de algo borrar chats de WhatsApp?

No, la contabilización de chats nuevos y chats totales es totalmente distinta. Por lo tanto, borrar o vaciar por completo un chat de WhatsApp no reduce el número de chats nuevos iniciados. Igualmente, 150 chats nuevos cada mes es una cifra bastante generosa para un usuario promedio de WhatsApp.

Se necesitan muchos, pero muchos chats nuevos durante solo 30 días para sobrepasar ese límite. Ese número estaría muy cerca de una cuenta empresarial que envía decenas de mensajes nuevos cada hora. Por eso esta restricción desaparece para las cuentas de WhatsApp Business, la versión laboral de la app.

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¿Dónde encuentro los chats de WhatsApp?

La aplicación de mensajería instantánea no mide el tamaño de un chat por número de mensajes, audios, fotos o videos, sino por el tamaño virtual de cada conversación. En ajustes > almacenamiento y datos > almacenamiento libre, puede visualizar el chat que más "pesa" en la cuenta medido en MB.

Allí, el primer chat en la lista, que puede ser uno perteneciente a un grupo, es el más grande en la cuenta. Casi siempre es porque esta conversación suma muchos videos, fotos o audios que hacen que el acumulado en el almacenamiento sume más que otros chats, sean individuales o de grupo.

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