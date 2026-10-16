Galaxy Watch Ultra 2: ¿Puede guiarlo en una carrera de ‘trail’ a 3.700 metros de altura?

Llevo corriendo, apelando a las medallas que tengo colgadas en el pasillo de mi casa, unos 18 años, pero de manera más formal desde la pandemia, cuando no era posible armar equipo con el que pudiera disfrutar al fútbol o aventurarme con los del periódico, mis colegas, para andar detrás de un balón en las canchas sintéticas que ya hay por cualquier lugar de la ciudad bajo el llamado fútbol 5.

Eso quiere decir que desde el 2020, cuando de manera frecuente entré al famoso mundo del “running” y lo volví una práctica regular y habitual, comencé a usar un reloj profesional para mis entrenamientos. Me fui a una tienda Garmin, en Bogotá; compré, para ese instante, el que según el vendedor era el mejor equipo para mi: Forerunner 945. Y sí, durante un buen tiempo mi guía de entreno fue ese dispositivo, me decía lo que necesitaba, lo aprendí a leer y hasta a dejarme aconsejar. Sus métricas ya sabían más de mí que yo mismo. Corrí tres maratones (Medellín en 4 horas 45 minutos, París -Francia- en 4 horas 5 minutos y otra vez Medellín en 3 horas 50 minutos), docenas de entrenamientos y, claro, varias de esas carreras que ya son icónicas en el país: La Media Maratón de Bogotá y la Allianz 15 k.

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Huawei me tocó la puerta y me invitó a probar el Watch GT Runner 2, justo el mismo reloj que trabajaron en conjunto con Eliud Kipchoge, la leyenda keniata del running que en Austria logró correr una maratón en menos de dos horas, de la mano del equipo profesional Ineos y de la marca deportiva Nike. Iba con un grupo de liebres. No fue considerado un récord oficial, pero lo hizo. Ahí, con esa tecnología, me empujaron a estos asuntos de economía de carrera, ritmo para maratón, decodificación de métricas y hasta el plan estructurado para planear la siguiente competencia. Me fui de vacaciones con mi familia para Australia y allá lo probé, en Melbourne y en Sídney. Más de lo que me imaginaba con entrenamientos guiados y recomendados por Kipchoge. Soy un aficionado, no un profesional. Corro por diversión, no para ganarme la vida.

Y ahora, cuando me pusieron un mensaje por Whatsapp, pero esta vez desde Samsung, el reto no solo venía por cuenta de una invitación a probar un nuevo reloj, venía con una idea deportiva de esas que nos mueven a los que hemos hecho ejercicio desde cuando éramos niños sin ser atletas de alta competencia: correr un poco más de una media maratón en México, a más de 3.000 metros de altura, pero no en asfalto, era lejos de la ciudad y lo que había por delante era una montaña. El enigmático trail running. Sí, desconocido para mi porque nunca lo había vivido pero sí había escuchado de él.

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Acepté correr. Me prestaron un teléfono Samsung Galaxy S26 Ultra necesario para sincronizar, en este caso, con el Galaxy Watch Ultra 2, el reloj "más potente y avanzado de Samsung hasta la fecha", había dicho la fabricante de tecnología durante su presentación oficial en el pasado julio de 2026. Antes de decirles cómo me fue, les cuento lo que describe la empresa sobre ese reloj, el Watch Ultra 2, con sus especificaciones técnicas:

Batería de 800 mAh.

Snapdragon Wear Elite.

GPS de alta precisión.

Pantalla con un brillo de 5.000 nits. 1.52 pulgadas. Súper AMOLED. Resolución de 498 x 498.

Estructura de titanio.

Certificación IP69K y 10 ATM.

Soporta temperaturas de entre -20 °C y 55 °C.

Peso: 61.5 gramos.

Sensores: Acelerómetro, barómetro, sensor de análisis de impedancia bioeléctrica, de electrocardiograma, giroscópico, geomagnético, de luz, óptico de frecuencia cardíaca y sensor de temperatura.

Almacenamiento de 64 GB.

Galaxy Watch Ultra2: Ahora sí, vamos a la prueba

Soy delgado, como casi todos los que llevamos años corriendo. Peso 71.5 kilogramos y mido 1.77. Mis brazos son angostos y largos. El tamaño de la pantalla del Galaxy Watch Ultra2 cubre toda mi muñeca, es táctil pero tiene tres botones laterales y el del medio es el acceso directo para todos los tipos de entrenamiento, que activa también el GPS y permite establecer objetivos. Ahí, en el menú que se desplega, añadí la carrera en la que estaba a punto de viajar, después de encontrarla en el celular: la "Adidas HubTrail La Marquesa". Y esto es clave, porque al descargarla y añadirla al reloj, no necesitaría luego internet, pues el mapa estaba en la pantalla, yo solo tenía que seguirlo.

Un día antes, a todos los del grupo que viajamos hasta México, nos llevaron a una práctica de una hora de spinning en un helipuerto. Esa fue la primera prueba con el reloj, la más básica, donde me entregó los indicadores que tienen todos los dispositivos disponibles en el mercado: tiempo de ejercicio, calorías quemadas, distancia recorrida, gráficas de frecuencia cardiaca, etc. También me ofreció una que llama la atención de esta marca: logró medir mi sudoración y con ese dato, me recomendó cuántos mililitros de agua debía consumir para no deshidratarme. En este caso, casi dos litros de agua.

En medio de la competencia de trail running. Foto: PHOTO BY ISMA

Ya, el domingo de carrera, con el recorrido descargado y un desayuno previo de una hora cargado de proteína y una buena porción de carbohidratos, viajamos desde la capital mejicana hasta La Marquesa, en el cerro de El Conejo, a una hora y media. Configuré el reloj para que me avisara en "senderismo", cada cuántos kilómetros debía hidratarme, que en mi caso era cada dos mil metros o dos kilómetros, pues sudo en exceso; que me alertara cuando la frecuencia cardiaca no fuera en línea con las zonas de RC, y también configuré las distintas pantallas que aparecen con tan solo tocar el monitor con un dedo, pues eso va de acuerdo a los gustos o necesidades de cada corredor.

¿Cómo las configuré? En la pantalla de datos 1 dejé la duración del ejercicio, la distancia, el desnivel y también el desnivel positivo. Era clave porque la corrida era en montaña. En la pantalla 2, las calorías, el ritmo promedio y el número de pasos. Siempre guío mis carreras por el rítmo promedio. En la 3, la zona de RC. Y, claro, el mapa con la ruta. Le activé el aviso de "Nutrición" cada cinco kilómetros con el alta voz del reloj, pues no quería usar audífonos y, al final, eso también hacía parte de la prueba, para saber qué tan potente era en medio del sonido ambiente. De la montaña.

Comenzamos la competencia y ya estábamos a más de 3.000 metros de altura. Yo era uno de los 2.500 corredores que llegamos a la tercera edición de esta carrera. El reloj hizo lo suyo y me avisó de los 828 metros de desnivel positivo, me avisó también de las primeras subidas, del falso plano en donde me ilusioné apenas terminé el segundo kilómetro y aceleré a 4:15 el kilómetro porque comenzando había tenido que parar, pues varias piedras se me metieron en los tenis. Los más nuevos Terrex de Adidas. Tenía que compensar.

En el mapa me mostraba un ascenso fuerte, tan fuerte que superaba los 3.200 metros. Subí más lento de lo esperado. Otro falso plano apareció. Otra acelerada y de pronto mi vecino sacó de su pequeña maleta -que llevaba en la espalda- un par de bastones de trail. Ahí entendí lo que se venía. La gráfica mostraba un pico de mayor elevación al frente: 3.707 metros. Para que se hagan una idea, Monserrate en Bogotá está a 3.152 metros de altura.

Mi estrategia, cuando comencé ese ascenso, se fue al traste. ¿Por qué? Porque tuve que subir caminando, ni siquiera lograba correr, pues eran tantas las rocas, el fango y la humedad del piso que no había cómo moverse rápido. Entendí esa frase que escuché en medio del bosque, esa de que la montaña es la que domina al hombre y no el hombre a la montaña. Mi ritmo promedio en pantalla era, lean esto, de 12:55. Y el ritmo cardiaco a 159. Literalmente, como pude, logré llegar a la parte más alta, pasando incluso por debajo de árboles caídos. Ya era, para ese instante, la carrera más dura de mi vida.

Comencé a bajar, me marcó el desnivel, aceleré, pero por experiencia cuando se hacen estos cambios de ritmo tan bruscos, existe el riesgo de contracturarse, así que me tocó bajarle el ritmo. Iba sudando tanto que parecía recién salido de la ducha. Un par de veces cuando tomé agua se mojó el reloj. Le cayó agua sobre la pantalla. Pero no pasó nada, siguió marcando todo detalladamente.

Ese descenso, según el Watch Ultra 2, lo hice a 4:31, incluso saltando unos cuantos troncos. Me sentía como todo un profesional, incluso superando en velocidad a otros competidores que me habían superado en los ascensos. Pero, otra subida y otra vez caminando. Llevaba 9.54 kilómetros. Ritmo promedio de 10:28 y el corazón a 164. Ya ya me acompañaban una docena de espinas clavadas en la ropa. Por fortuna vestía camiseta manga larga y no atravesaron hasta la piel. Eran el recuerdo de correr entre árboles y viajar retirando ramas de un lado para otro.

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Me iba hidratando no solo con la recomendación del reloj sino con lo que me decía mi experiencia, pues en la montaña -en su parte más alta- no había puntos de hidratación de los tradicionales, así que lo iba haciendo con mis dos tanques que llevaba en los bolsillos del pecho, los soft flask, acompañado de mi dósis de pastillas de sal. Otra vez aceleré. Dos falsos planos. Una bajada. Otro plano. Barro. Charcos de agua. Dos personas caídas.

Una pequeña carretera se abría espacio en el bosque. Me sentí fuerte hasta cuando el reloj me avisó que mi ritmo cardiaco iba más alto de lo que me indicaba la zona de RC. Tuve que bajar la velocidad, casi que parar, pues la alerta de seguridad me asustó. Tengo 45 años, toda la vida he hecho ejercicio, pero si la tecnología ayuda, hay que escucharla. Cuando se bajó, volví al ruedo corriendo y en la pantalla leí la frase: "En la zona objetivo".

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Me atrapó un viento cruzado, helado. Mi rostro, sin exagerar, era una mezcla de sufrimiento, sudor, sal y frío. Ya había comido y tomado un gel. Los piernas y pies, en general, los tobillos, las rodillas, todas iban sufriendo. Cuádriceps y también isquiotibiales. Al frente, una separación de caminos. Venía corriendo con mi mirada al piso y no vi la señalización. Era una salida en forma de "Y". Iba sin nadie atrás ni adelante, en una especie de soledad deportiva, y en ese instante el mapa del reloj me indicó hacia cuál de los dos caminos debía correr. Puede parecer anecdótico, pero la tecnología en medio de la montaña hizo que no me perdiera.

Luego, en el que ya parecía el descenso final, cuando estaba llegando a los 21 kilómetros, mientras iba pasando por el lado de una mujer que estaba posando para una fotografía -una influencer que se fue a tomar fotos- sacó su mano hacia un lado y me golpeló en la cara, me sacó un lente de contacto y tuve que terminar corriendo con la visión borrosa.

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El Galaxy Watch Ultra 2 aguantó el barro, la humedad, los golpes contra los arbustos, los rayones de las ramas caídas, fue guía de ruta, de nutrición y de ritmo cardiaco, soportó las caídas de agua y mi sudor en exceso, además me dijo, justo cuando crucé la meta, que acaba de hacer mi primera carrera de trail en un tiempo de 3:02:13 para 22.82 kilómetros a un ritmo promedio de 7:58, con pulsaciones a 169 y 828 metros de desnivel positivo. El tiempo de pistola fue de 3:02:15. Eso quiere decir que fueron tan solo dos segundos de diferencia.

¿Pasó la prueba? Juzguen ustedes con lo que acaban de leer. De lo que no estoy muy seguro es de si vaya a volver a ponerme mis Terrex, porque este es un reto gigante para los que estamos acostumbrados a correr en asfalto. Lo que sí me va quedando más que claro y lo confirmo con más y más carreras, es que la tecnología sí logra cuidarnos en medio del deporte, que hay herramientas que son capaces de llevarnos por la mejor ruta posible y de que esas medallas que empecé a colgar en mi cuello desde hace 18 años y con mayor intensidad hace seis, han sido ganadas no solo con mentalidad y entrenamiento, sino con la innovación que los equipos de desarrollo de las fabricantes de tecnología han puesto en estas pequeñas cajas llamadas relojes que hace muchos años dejaron de ser solo para ofrecer la hora y ahora son verdaderas guías de entrenamiento, incluso en medio de la montaña.

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