iOS 27: estas son las nuevas funciones para Iphone que quizá no conocía

La protagonista es, como se esperaba, la inteligencia artificial (IA) apoyada en el asistente de voz de la compañía, Siri. Además, hay novedades con respecto a la personalización y algunas mejoras relacionadas con la accesibilidad….

iOS 27 , el nuevo sistema operativo de Apple, fue estrenado el pasado 14 de septiembre de 2026 y con él se revelaron nuevas funciones para los dispositivos iPhone. Vale la pena aclarar que este software es compatible a partir del iPhone 11 en adelante, por lo que los modelos anteriores no tienen la actualización.

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La protagonista es, como se esperaba, la inteligencia artificial (IA) apoyada en el asistente de voz de la compañía, Siri. Además, hay novedades con respecto a la personalización y algunas mejoras relacionadas con la accesibilidad. Estas son las principales características de iOS 27 y cómo puede aprovecharlas.

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¿Qué tiene de nuevo iOS 27?

De acuerdo con el fabricante estadounidense, Siri AI ahora será capaz de sostener conversaciones más fluidas y profundas con el usuario. Adicionalmente, es capaz de entender, interpretar y aplicar el contexto personal de cada individuo a partir de sus búsquedas, sus hábitos de consumo y su entorno.

Aunque es un paso hacia adelante para quienes se mueven por el ecosistema de Apple, lo cierto es que estas son funciones habituales desde hace un par de años en otras marcas. Además, todas estas mejoras solo estarán disponibles en español hasta octubre de 2026. Por el momento, solo se puede en inglés.

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iOS 27 y su apuesta por la fotografía con IA

Tal vez la novedad más interesante en este apartado sea el reencuadre espacial. Este permite modificar la posición de la cámara después de tomada la foto. Ahora se puede extender el marco de las imágenes rellenando el espacio y hay una mejora notable en el borrado de elementos en una fotografía.

Aunque hay varias características nuevas relacionadas con el navegador de Apple, Safari, la mejor de todas es el Call Context que permite mostrar información durante una llamada. Respecto al rendimiento bruto del celular, la empresa promete con iOS 27 una apertura de aplicaciones un 30% más rápida que antes.

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iOS 27 apuesta por una niñez más protegida

Algunas de las funciones más interesantes pasan por el control de cuándo, cuánto y qué tipo de contenido consumen los menores de edad en un iPhone. Apple ahora restringirá el uso de redes sociales y juegos en horarios y cantidades dispuestos por un tutor a cargo. Todo esto a partir de un perfil infantil.

Finalmente, para quienes posean un par de AirPods o un Apple Watch, habrá características adicionales. El primero con una ecualización personalizada y el segundo con elementos relacionados con la salud. Más específicamente, el seguimiento de la perimenopausia y menopausia dentro de un ciclo.

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Conclusiones de iOS 27

Vale la pena aclarar que algunas de estas funciones, especialmente las relacionadas con Apple Intelligence, es decir, aquellas que funcionan con ayuda de la IA, están limitadas a los dispositivos Pro del iPhone 15 hacia adelante. Además, es posible presumir que donde funcione mejor sea en el iPhone 18 Pro.

En conclusión, iOS 27 llega como una actualización cumplidora, pero que no fue tan revolucionaria como la anterior e implementa aspectos hace un tiempo vistos en otros fabricantes. Habrá que esperar a ver si estas funciones son suficientes para convertir los nuevos lanzamientos de Apple en un éxito comercial.

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