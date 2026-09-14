Su función es aislar a quien utiliza los audífonos de los ruidos que puedan emitirse fuera de sus oídos mientras utiliza este producto. Sin embargo, la cancelación de ruido no es uniforme y existen varios tipos de cancelación que dependen de su…

La cancelación de ruido, como su nombre lo indica, es una tecnología que elimina el ruido exterior. Aunque no es una innovación exclusiva de los audífonos, sea cual sea su presentación, es mucho más frecuente encontrarla como una característica opcional en los productos que hoy componen este mercado.

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¿Qué es la cancelación de ruido en audífonos? tipos que existen y para qué sirve

Su función es aislar a quien utiliza los audífonos de los ruidos que puedan emitirse fuera de sus oídos mientras utiliza este producto. Sin embargo, la cancelación de ruido no es uniforme y existen varios tipos de cancelación que dependen de su nivel de inmersión y fluctúan el precio de los audífonos.

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Cancelación Activa de Ruido (ANC)

Esta es la clase de tecnología más avanzada y compleja, por ende, también la más costosa. Se basa en un sistema que anula casi por completo los ruidos del exterior. Lo hace por medio de un micrófono que capta esos sonidos de afuera, los procesa y genera una onda invertida para eliminarlos casi del todo.

Por eso el precio de un par de auriculares con esta tecnología tiene un costo tan elevado. Cada unidad integra un procesador capaz de reconocer diferentes tipos de ruidos externos para aumentar o disminuir la capacidad de cancelación. Desde el simple sonido del viento, hasta el de una turbina de avión.

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Cancelación Pasiva de Ruido (PNC)

A diferencia del método anterior, este no utiliza elementos electrónicos para eliminar el ruido. Usa interfaces físicas como almohadillas o gomas de silicona para poner una barrera natural entre lo que se emite en el exterior y lo que puede percibir el oído humano. Todo esto sumado al sonido de los audífonos.

Aunque no es el método más efectivo, es el más accesible, pues al no requerir de baterías internas para poner a funcionar un procesador que filtre el ruido externo, no es un producto tan costoso como aquellos con cancelación activa de ruido. Eso sí, cualquiera de los dos tiene riesgos para la salud auditiva.

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Riesgos de la cancelación de ruido

Si bien la exposición a la cancelación activa de ruido (ANC) no representa daños por la emisión de señales magnéticas, su uso prolongado o incorrecto puede ser un riesgo. Por ejemplo, usarlos en exteriores, como en la calle, puede evitar que la persona esté atenta a lo que pasa a su alrededor.

Caminar, correr o incluso conducir con esta función activa en los auriculares puede ocasionar accidentes. Por eso algunos fabricantes, como los que vendrán a continuación, recomiendan en estas condiciones utilizar los modos «ambiente» que permiten el flujo moderado y justo de ruido externo.

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Algunos audífonos con cancelación activa de ruido (ANC)

JBL Live 780NC (COP 585.000) ANC

(COP 585.000) ANC Sony WH-1000XM4C (COP 750.000) ANC

(COP 750.000) ANC JBL Tour Pro 3 (COP 1.630.000) ANC

Sony WH-1000XM6 (COP 1.560.000) ANC

JBL Tune 780NC (COP 270.000) ANC

Sony WH-CH720N (COP 368.500) ANC

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