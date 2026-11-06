Motorola signature 27: las 3 razones por las que es distinto a todos los demás celulares

Una buena bateria y unas buenas cámaras. Esas dos las dos peticiones que, con frecuencia, le escucho a los usuarios de teléfonos inteligentes que de vez en cuando me preguntan sobre qué teléfono comprar porque el que tienen ya no funciona. Y sí, en tiempos de Ia IA y de la revolución digital, el smartphone es media vida y una herramienta necesaria para muchos de los que trabajamos con él. Y también para los que no. Por eso, un poco más adelante vamos a hablar del Motorola Signature 27.

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En general, celulares hay de todos los tamaños, de todos los colores, plegables dobles y sencillos, incluso los que tienen tres cuerpos o simplemente los que hacen tanto que ya sorprende que la gente los use para llamar. Así que saber por qué comprar un celular se va complicando con el tiempo y por eso, más allá de una lista de aburridas especificaciones que pocos entienden, le indagué a la gente de Motorola qué es lo que de verdad hace distinto el nuevo equipo, su lanzamiento más reciente, el Signature 27, y esto fue lo que me respondió Martín Errante, director de Estrategia de Producto y Portafolio de Motorola:

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¿Cuáles son las 3 razones por las que el nuevo Motorola Signature 27 es distinto a todos los demás?

Identidad propia

“Es un celular con personalidad propia: cada detalle de su diseño está pensado para destacar. Tiene una elegante silueta de aluminio con bordes contorneados y un perfil delgado, cómodo en la mano. Su nuevo módulo de cámara tiene un acabado en cerámica lisa y aluminio cepillado, muy elegante. Y llega en dos acabados exclusivos de Pantone, la marca de referencia mundial en color: Pantone Coal Smoke y Pantone Capulet Olive”. La mejor cámara del año

“DXOMARK, la reconocida firma independiente especializada en la evaluación de smartphones, reconoció al Motorola Signature 27 como el smartphone con el mejor sistema de cámaras lanzado en 2026, otorgándole una puntuación récord de 173 puntos y la distinción DXOMARK Gold Label Camera. El sistema fotográfico está impulsado por el avanzado sensor Sony LYTIA, que ofrece un nivel excepcional de detalle, colores más precisos y un rendimiento sobresaliente incluso en condiciones de poca luz. Además, incorpora el primer sensor de acción EVS dedicado en un smartphone, una innovación que mejora significativamente la captura de sujetos en movimiento para obtener fotos y videos más nítidos y precisos. La experiencia se complementa con una cámara teleobjetivo periscópica de 200 MP y Super Zoom de hasta 100x, permitiendo acercarse a escenas lejanas con una calidad sorprendente. Todo esto está potenciado por la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que ofrece el máximo rendimiento para fotografía computacional, inteligencia artificial y experiencias premium”. Alianzas que marcan la diferencia

“Motorola reúne la experiencia de marcas líderes para ofrecer una experiencia excepcional en cada detalle. Es el único smartphone del mercado con audio Bang & Olufsen, brindando un sonido más rico, inmersivo y auténtico para disfrutar música, películas y videojuegos. En fotografía, incorpora una cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, diseñada para capturar colores vibrantes, gran nivel de detalle y un desempeño sobresaliente incluso en condiciones de iluminación desafiantes. Además, cuenta con la pantalla Extreme Amoled Duo Tandem más brillante disponible en un smartphone, con hasta 12.000 nits de brillo máximo, garantizando una visualización excepcional incluso bajo la luz directa del sol. Para una mayor durabilidad, está protegida por Corning Gorilla® Glass Ceramic 3, ofreciendo una resistencia superior frente a golpes y rayones cotidianos”.

El anuncio global se hizo en Brasil , que es su teléfono celular mejor equipado que "combina hardware avanzado, video cinematográfico y fotografía sin esfuerzo". Se refieren, dicen ellos, a que ofrecen muy buenas imágenes incluso en "condiciones de iluminación difíciles, ya sea grabando escenarios de conciertos, calles iluminadas con neones, cenas a la luz de las velas o salidas nocturnas".

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Enfatizan que "el teleobjetivo periscópico de 3x también ofrece retratos favorecedores y de aspecto natural, mientras que las imágenes de ultra alta resolución proporcionan mayor flexibilidad para recortar, reenmarcar y editar". Esto, en otras palabras, quiere decir que cuando se necesite imprimir una de estas fotografías, no se va a estallar. O que cuando se quiera publicar en una red social, carga en alta definición.

En ese sentido y para los que somos deportistas, ofrece un "Action Shot”, que "congela el movimiento al tiempo que maximiza la luz disponible, produciendo imágenes nítidas y vibrantes con mayor riqueza de detalles y colores más naturales". Es decir, una mejor captura de objetos en movimiento, que no es una cualidad de la mayoría de equipos de telefonía.

Y estos datos que vienen llaman la atención, pero solo hasta tenerlo en las manos se podrá sacar una conclusión: "El motorola signature 27 combina la plataforma con el sistema de refrigeración ArcticMesh de Motorola, que utiliza un gel térmico con microdiamantes y una cámara térmica un 40% más grande que la de la generación anterior para mantener el rendimiento óptimo durante sesiones prolongadas de videojuegos, tareas de IA, grabación de video y multitarea intensiva". Mejor dicho: que anda más rápido, no se queda congelado y, sobre todo, no se calienta.

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Este otro también llama: "Con un nuevo diseño de 6 antenas que ofrece descargas 5G más rápidas, velocidades Wi-Fi hasta dos veces más rápidas y compatibilidad con Wi-Fi 8″. Ya vamos en 8, cuando incluso hay equipos que no agarran redes Wi-Fi6.

Sobre los otros detalles que todo el mundo pregunta, este equipo trae una batería de 7000 mAh, que es "un 35% más grande que la de la generación anterior", viene con "TurboPower de 90 W que restaura rápidamente la energía necesaria para todo el día en solo 12 minutos" y "carga inalámbrica de 50 W, que permite pasar del 0 al 100% en un máximo de 80 minutos de carga inalámbrica".

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