Audífonos: ¿cómo limpiarlos correctamente?

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La primera aclaración es que la limpieza varía según el tipo de audífonos. Solo para recordar, existen dos clases: in-ear (los pequeños que van dentro del oído) y over-ear (los grandes o de diadema que recubren toda la oreja). Cada uno tiene funciones, diseños y tamaños distintos que modifican la limpieza que hay que hacerles. Eso sí, la periodicidad y la calidad de esa higiene en la misma en ambos casos, siendo un aspecto importante en el uso de audífonos.
No solo por estética, sino también por salud, pues una incorrecta o nula limpieza puede acarrear infecciones, dolores o hasta enfermedades de consideración. Además, eliminar la suciedad de estos artefactos mantendrá la calidad del sonido, pues no tendrá elementos que obstaculicen la salida de las ondas o las distorsionen. Así es posible evitar subir el volumen de la música y poner en riesgo la salud auditiva por una frecuencia demasiado alta.
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¿Qué se necesita para limpiar los audífonos?
Sean audífonos pequeños o grandes, es menester tener a la mano un paño de microfibra (limpio y seco), alcohol isopropílico o toallitas de bebé, un cepillo de dientes pequeño y con cerdas suaves, un hisopo (copito) de algodón y un palillo de madera (opcional). Este último se debe utilizar con mucho cuidado.
No hay que perder de vista que los audífonos son un elemento electrónico de alto calibre y muy delicado que no puede ser tratado con rigidez y dureza. No solo por su valor comercial, sino también por su tamaño. Una mala empleación de algunos de los elementos anteriores podría provocar un daño irreversible.
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¿Cómo limpiar audífonos in-ear?
- Retire las almohadillas (si las tiene) y límpielas con un paño seco
- Con el copito, limpie la rendija del sonido con el audífono hacia abajo
- Si hay cerilla retenida, con el palillo, limpie las zonas pequeñas del audífono
- Humede el paño con el alcohol y limpie el cuerpo del audífono (no se exceda con el líquido)
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¿Cómo limpiar audífonos over-ear?
- Con un paño humedecido, limpie las almohadillas (la parte suave) inmediatamente séquelas con otro paño
- Mojé otro paño con alcohol y limpié la zona de la diadema (la que entra en contacto con la cabeza)
- Con el cepillo de cerdas suaves, retire el polvo y suciedad que se aloja en las malas internas (de donde sale el sonido)
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¿El estuche de los audífonos también se limpia?
Sí, con un copito, puede retirar la suciedad y cera que se alojan en la cavidad de cada audífono. Si la cerilla o el polvo está sobre los pines de carga electromagnética, cuide la fuerza con la que frota el hisopo. Este contacto es el que permite el paso de energía entre el estuche y la batería.
Por último, evite el uso de agua tanto en los audífonos como en la caja donde se guardan. Tampoco se recomienda el uso de químicos en la limpieza y bajo ninguna circunstancia use los audífonos mientras todavía haya residuos de alcohol antiséptico. Estos pueden provocar más suciedad de la que retiro.
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