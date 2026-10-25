Audífonos: ¿cómo limpiarlos correctamente?

La primera aclaración es que la limpieza varía según el tipo de audífonos. Solo para recordar, existen dos clases: in-ear (los pequeños que van dentro del oído) y over-ear (los grandes o de diadema que recubren toda la oreja). Cada uno tiene funciones, diseños y tamaños distintos que modifican la limpieza que hay que hacerles. Eso sí, la periodicidad y la calidad de esa higiene en la misma en ambos casos, siendo un aspecto importante en el uso de audífonos.

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No solo por estética, sino también por salud, pues una incorrecta o nula limpieza puede acarrear infecciones, dolores o hasta enfermedades de consideración. Además, eliminar la suciedad de estos artefactos mantendrá la calidad del sonido, pues no tendrá elementos que obstaculicen la salida de las ondas o las distorsionen. Así es posible evitar subir el volumen de la música y poner en riesgo la salud auditiva por una frecuencia demasiado alta.

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¿Qué se necesita para limpiar los audífonos?

Sean audífonos pequeños o grandes, es menester tener a la mano un paño de microfibra (limpio y seco), alcohol isopropílico o toallitas de bebé, un cepillo de dientes pequeño y con cerdas suaves, un hisopo (copito) de algodón y un palillo de madera (opcional). Este último se debe utilizar con mucho cuidado.

No hay que perder de vista que los audífonos son un elemento electrónico de alto calibre y muy delicado que no puede ser tratado con rigidez y dureza. No solo por su valor comercial, sino también por su tamaño. Una mala empleación de algunos de los elementos anteriores podría provocar un daño irreversible.

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¿Cómo limpiar audífonos in-ear?

Retire las almohadillas (si las tiene) y límpielas con un paño seco

Con el copito, limpie la rendija del sonido con el audífono hacia abajo

Si hay cerilla retenida, con el palillo, limpie las zonas pequeñas del audífono

Humede el paño con el alcohol y limpie el cuerpo del audífono (no se exceda con el líquido)

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¿Cómo limpiar audífonos over-ear?

Con un paño humedecido, limpie las almohadillas (la parte suave) inmediatamente séquelas con otro paño

Mojé otro paño con alcohol y limpié la zona de la diadema (la que entra en contacto con la cabeza)

Con el cepillo de cerdas suaves, retire el polvo y suciedad que se aloja en las malas internas (de donde sale el sonido)

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¿El estuche de los audífonos también se limpia?

Sí, con un copito, puede retirar la suciedad y cera que se alojan en la cavidad de cada audífono. Si la cerilla o el polvo está sobre los pines de carga electromagnética, cuide la fuerza con la que frota el hisopo. Este contacto es el que permite el paso de energía entre el estuche y la batería.

Por último, evite el uso de agua tanto en los audífonos como en la caja donde se guardan. Tampoco se recomienda el uso de químicos en la limpieza y bajo ninguna circunstancia use los audífonos mientras todavía haya residuos de alcohol antiséptico. Estos pueden provocar más suciedad de la que retiro.

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