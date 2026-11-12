Outlook se cayó a nivel mundial: el servicio de correo electrónico está presentando fallas

Muchos de los servicios relacionados con esta plataforma, como descargar archivos, enviar o recibir…

Este jueves 12 de noviembre de 2026, Outlook, uno de los servicios de correo electrónico más usados del mundo, reportó una caída de sus servidores a nivel mundial. "Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión en las Américas", declaró la compañía de tecnología luego de que varios de sus clientes se quejaron de no poder abrir sus correos.

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Muchos de los servicios relacionados con esta plataforma, como descargar archivos, enviar o recibir información, están presentando interrupciones y, en algunos casos, fallos totales. El portal Downdetector estima que puede haber más de 72.000 usuarios afectados en 72 países por esta caída. Aunque Outlook sea el daño más visible, este mismo medio tecnológico indica que se trata de al menos 24 plataformas más de Microsoft que están reportando errores.

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¿Qué más está fallando además de Outlook?

Además de Microsoft Outlook, los usuarios de estos servicios han evidenciado retrasos o fallos en el funcionamiento normal de plataformas como: Microsoft 365, Microsoft Store, Microsoft Copilot, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Microsoft OneDrive, Microsoft Account, Zoom, Xbox Network, Salesforce, Claude AI, Yahoo, Slack, Microsoft Dynamics y Microsoft Entra.

Vale la pena recordar que Microsoft es uno de los mayores proveedores de servicios digitales del mundo, fuera de los relacionados con la nube. Junto a Google, soportan buena parte de la información que se envía virtualmente todos los días, no solo a nivel personal, sino también de miles de empresas.

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¿Cuándo volverá a la normalidad Outlook?

"Estamos persiguiendo agresivamente todas las vías para reducir el impacto. Hemos pausado todos los despliegues, estamos moviendo tráfico adicional fuera de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio", señaló Outlook tras percatarse del fallo.

Habrá que esperar cómo y cuándo se restablezcan por completo las plataformas de Microsoft, en especial Outlook, que es popular entre los sistemas de correo corporativo del mundo. Un retraso en sus comunicaciones representa el entorpecimiento de millones de tareas empresariales que se ejecutan a diario.

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Orígenes de Outlook

El 4 de julio de 1996, Sabeer Bhatia y Jack Smith lanzaron uno de los primeros servicios de correo web gratuito del mundo: Hotmail. Su nombre hacía referencia a las siglas HTML, el lenguaje de programación bajo el cual se crearon las primeras páginas de internet. Menos de seis meses después, en enero de 1997, Microsoft lanzó Outlook, un servicio de correo electrónico pensado para funcionar muy bien en un entorno laboral, incluyendo otros servicios.

En diciembre de ese mismo año, Microsoft compró Hotmail por casi USD 9 millones, integrándolo a su red de plataformas, pero coexistiendo con Outlook, pues hasta ese momento no apuntaban al mismo público. Sin embargo, todo cambió con la creación de Gmail por parte de Google en 2005. Este servicio de correo se hizo muy popular rápidamente, obligando a Microsoft a replantear su estrategia de tener dos plataformas compitiendo por retener usuarios.

Finalmente, en 2013, Microsoft dio por cerrado su plataforma de Hotmail y se centró en nutrir los servicios de Outlook, no solo para competir con Gmail por clientes individuales, sino también por ganarse el rótulo de "correo corporativo favorito del mundo". Algo que logra actualmente con alrededor del 75% de las empresas Fortune 500 entre sus usuarios de su suite de servicios empresariales, Microsoft 365, que por supuesto incluye la plataforma de Outlook.

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