Ahora, los stickers con audio representan un nuevo avance en la manera en que las…

En las últimas semanas se han hecho virales los nuevos stickers con audio de WhatsApp. Desde antes de que apareciera esta variante sonora en esta red social, los stickers ya se habían convertido en un uso conocido y recurrente para la mayoría de los casi 3.500 millones de usuarios que tiene la aplicación de mensajería instantánea. No solo por su rapidez e inmediatez, sino también por su increíble capacidad de expresar un sentimiento con tan solo una imagen.

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Ahora, los stickers con audio representan un nuevo avance en la manera en que las personas se comunican, especialmente de manera digital. Algo que inevitablemente cuestiona qué papel ocuparán los mensajes escritos en el futuro, no solo para quien los envía, sino también para quien los recibe. Eso sí, hay que decir que lo mismo se pensaba cuando nacieron las notas de voz y actualmente se envían casi el doble de mensajes escritos en WhatsApp.

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¿Cómo tener stickers con audio en WhatsApp?

Lo primero, y tal vez lo más importante, es asegurarse de que la app de WhatsApp esté actualizada a su versión más reciente; de lo contrario, será imposible acceder a los stickers con audio. Esto aplica tanto para usuarios de dispositivos Apple (sistema operativo iOS) como para personas con dispositivos Android.

Ahora sí, la forma más fácil de tener stickers con audio en WhatsApp es guardar los que se reciben. Para hacerlo, puede hacerlo de distintas maneras. La primera, agregándolo a la sección de "stickers favoritos" y la segunda, añadiéndolo a alguna carpeta, dentro de WhatsApp, donde tenga otros stickers.

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¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp?

Para hacer esto, no es estrictamente necesario descargar una aplicación externa a WhatsApp, pues la app tiene su propio editor de stickers, donde se le puede agregar audio a uno ya existente o crear uno desde cero, incorporándole un sonido. Así puede hacerlo desde su celular, ya sea iOS o Android.

Abra cualquier chat en WhatsApp

En el teclado, vaya a la sección de emojis

Pase a la pestaña de stickers

Haga clic en "crear sticker"

Elija una foto de su galería; también puede crear un sticker a partir de un texto corto

En el caso de una foto, WhatsApp la recortará hasta dejar la silueta, como son normalmente los stickers

En la parte superior derecha, toque el icono de onda

Después de eso, podrá ponerle audio al sticker, sea con su voz o un archivo de audio en su celular

Finalmente, oprima la flecha verde para enviar el sticker en el chat que abrió inicialmente

La creación de audios en WhatsApp es ilimitada, así que puede hacer cuántos desee. Eso sí, al igual que la naturaleza de WhatsApp, instantánea, procure no usar audios muy largos para sus stickers. Además, el destinatario tendrá que activar el audio en cada sticker para poder escuchar el sonido que este lleva.

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